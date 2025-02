Rapina sventata in centro a Pisa, arrestato un 57enne

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa, hanno arrestato un uomo di 57 anni, noto alle forze dell'ordine per tentata rapina in un negozio del centro.

Intorno alle ore 9.30, il 57enne si è introdotto in un negozio di generi alimentari e ha tentato di rapinare il titolare, minacciandolo di picchiarlo per farsi consegnare il denaro.

La vittima è riuscita a sottrarsi alla violenza dell’uomo e a uscire dal negozio, attirando l'attenzione dei Carabinieri che si trovavano in zona per un servizio di controllo del territorio. I militari sono intervenuti immediatamente e, dopo un breve inseguimento a piedi, sono riusciti a fermare e arrestare il responsabile della tentata rapina. L'operazione si è conclusa con successo grazie alla prontezza e all'efficacia dell'intervento dei Carabinieri. La loro presenza capillare sul territorio e la capacità di agire con tempestività sono state fondamentali per sventare la rapina e assicurare il responsabile alla giustizia.

L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma di Pisa, fino all’udienza svoltasi nella mattinata odierna, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, due volte a settimana.

Questo episodio sottolinea ancora una volta l'importanza del lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell'ordine a tutela della sicurezza dei cittadini. L'arresto del rapinatore è un segnale tangibile dell'impegno dei Carabinieri nel contrastare la criminalità e garantire la tranquillità della comunità