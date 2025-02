Sciopero Maglificio CXL a Prato, Cobas attacca il Comune: "Nessun sostegno ai lavoratori"

Prosegue lo sciopero degli operai del Maglificio CXL, nella zona del Macrolotto 1 a Prato, che da giovedì pomeriggio sono in presidio permanente con le tende davanti al cancello dell'azienda per protestare contro le condizioni di lavoro.

"Per 12 ore la settimana su 7 giorni - spiega il sindacato Sudd Cobas in una nota - i lavoratori in sciopero hanno stirato, etichettato e inscatolato migliaia e migliaia di vestiti, anche di note marche internazionali, che venivano esportati in tutta Europa, senza ferie, pause o malattie retribuite".

Il sindacato, poi, ha chiamato in causa l'amministrazione comunale di Prato.

"Al picchetto dei lavoratori del Maglificio CXL al terzo giorno di sciopero sta mattina si presenta la Municipale con due volanti per multarci per occupazione di suolo pubblico e l'ordine di smontare il presidio - attacca Sudd Cobas -. Ci aspettavamo che con la nuova giunta ci sarebbe stato un cambio di passo. Il Comune di Prato ci multa e ci ordina di sgomberare il picchetto? Noi vogliamo sperare di no. Chiediamo alla sindaca Bugetti di venire al presidio lunedì mattina per incontrare i lavoratori della CXL e dare un segnale chiaro sua quale sia la posizione del comune, e il ritiro della multa e dell'ordine di rimozione sperando si tratti di un errore. A Seano e a Montale il Comune portava da mangiare agli scioperanti. A Campi Bisenzio il comune forniva dei bagni il presidio e sindaco e vicesindaca sono più volte venuti al presidio. Sindaco di Calenzano si espresso pubblicamente sulla stampa a sostegno degli scioperi. A Prato negli in due 2 anni non si è mai visto qualcuno della nuova Giunta ad un presidio, ne una parola di sostegno ai lavoratori. A Prato, centro dello sfruttamento, c'è evidentemente un problema".

Sudd Cobas ha confermato che il picchetto col presidio permanente continua ad oltranza per chiedere il lavoro regolare di 8 ore su cinque giorni con tutti i diritti annessi, l'assunzione diretta con il Maglificio CXL e la stabilizzazione dei contratti.