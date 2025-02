"Via da Carrara la statua del Che", aggredito il consigliere della Lega Andrea Tosi

Il consigliere comunale di Carrara della Lega e segretario del Carroccio di Massa Carrara Andrea Tosi ha raccontato sui social di essere stato aggredito verbalmente ieri sera per la sua posizione contraria alla statua dedicata a Che Guevara, inaugurata lo scorso 31 gennaio.

"Mentre uscivo da un locale con alcuni amici - ha scritto Tosi - una persona mi ha aggredito verbalmente e urlandomi in riferimento alla mia proposta di rimuovere quella statua da Carrara. Da quel momento, molti altri insulti sono iniziati a piovermi addosso anche da altri individui, come 'Fascista' oppure 'A Carrara comanda la sinistra', 'Te e i tuoi amici siete dei pagliacci, non dovete stare qua, dovete andarvene'. Nel tentativo di provocarmi e continuare a offendermi, si sono avvicinati fino a un centimetro dalla mia faccia, cercando lo scontro diretto. La tensione è salita rapidamente e, mentre cercava di frapporsi per difendermi, un mio amico ha subito una leggera percossa, per fortuna senza conseguenze gravi. Mi chiedo se sia normale che nel 2025 un rappresentante delle istituzioni venga minacciato e insultato per strada per le proprie opinioni politiche. Non mi farò intimidire".

"L'aggressione subita dal consigliere comunale Andrea Tosi dimostra come il clima d’odio si stia inasprendo sempre di più” dichiara Andrea Barabotti, deputato della Lega. “Tutta la mia solidarietà a Tosi. La legittimazione della lotta politica violenta, tramite iniziative come l’installazione della statua di Che Guevara in città contribuisce a esasperare le fratture ideologiche, mentre la politica dovrebbe basarsi sul confronto delle idee e non sulla violenza. Istituzioni locali che favoriscono questo clima dovrebbero condannare e chiedere a loro volta scusa”.

"Un atto vile che dimostra ancora una volta l'intolleranza di una parte politica che si professa democratica, ma nei fatti usa la violenza fisica e verbale e la prevaricazione per silenziare chi legittimamente non la pensa come loro" ha commentato Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega.

