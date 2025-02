Tramvia Libertà-Bagno a Ripoli: 660 posti auto gratis per la notte

Da mercoledì 19 febbraio per i cittadini fiorentini che vivono vicino ai cantieri per la realizzazione della linea della tramvia Libertà-Bagno a Ripoli, avranno 660 posti auto gratis per il posteggio di notte.

La giunta comunale ha dato il via libera, su proposta dell'assessore a mobilità, viabilità, tramvia Andrea Giorgio, agli accordi con Firenze parcheggi e Unicoop Firenze per l'utilizzo gratuito dei parcheggi di struttura: i residenti vi potranno lasciare l'auto partire dalle 19 fino alla mattina successiva. A questi si aggiungerà un altro centinaio di posti in via Villamagna nel parcheggio di Publiacqua. Ad aprile arriveranno anche gli oltre 830 stalli nei parcheggi scambiatori di viale Europa e Bagno a Ripoli.

Complessivamente i 660 posti a disposizione dei residenti in orario serale-notturno sono in quattro posteggi: uno è quello del centro commerciale Unicoop di Gavinana (260 posti e dove non sarà possibile riprende l'auto in orario 23-6 essendo il posteggio chiuso). Tre sono invece di Firenze Parcheggi: posteggio del Parterre (200 posti), Alberti (100) e Beccaria (100).

I cittadini interessati presenteranno la richiesta tramite il portale dedicato, gestito da Sas Servizi alla strada e che sarà online da mercoledì prossimo.

Notizie correlate