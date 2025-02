Abc Manetti batte Serravalle per 47-55

In un primo quarto a dir poco arido di canestri, l’Abc mette per prima la testa avanti con il 2-6 a firma Guiterrez. Mentre la retina resta un miraggio da entrambe le parti, Serravalle ricuce con Erhaghewu e passa avanti con Lazzari (7-6), finché è di Cantini il 7-9 al primo riposo.

Corbinelli inaugura l’arco da tre e prova a dare la scossa ad una gara che stenta a decollare. In casa Abc, però, piove sul bagnato, e mentre i gialloblu restano a secco per oltre cinque giri di cronometro, Lazzari si prende la scena locale e va a suggellare un parziale di 13-0 che scrive 26-15 al 18′. Finalmente Gutierrez batte un colpo, poi Falaschi a fil di sirena manda tutti all’intervallo sul 28-20.

Lazzeri dalla lunga distanza apre le danze nella ripresa, seguito dalla penetrazione di Gutierrez che riporta l’Abc a contatto: 28-25 dopo i primi due giri di lancette. Il solito Lazzari, però, ristabilisce due possessi pieni di vantaggio per la squadra di casa, seguito dal passaggio in lunetta di Pavone che vale il 35-28 a metà frazione. Sul finale, è il mini break a firma Gutierrez e Azzano che vale il 40-36 al terzo riposo.

Nell’ultimo quarto, finalmente, l’Abc cambia marcia e gira l’inerzia della gara. Due giocate d’autore di Azzano valgono la parità a quota 41, seguite da quattro punti di un solido Nnabuife che va a schiacciare per il 41-45 al 34′. La difesa gialloblu alza le barricate e Serravalle sembra perdere il bandolo della matassa. Nel frattempo, Rosi da tre punti scrive 41-49 a metà frazione. Il primo canestro su azione locale arriva dopo sei giri di lancette, con la tripla di Ruiu che tiene i locali incollati. L’Abc, però, resta in saldo controllo e prima Nnabuife, poi Lazzeri, danno il via all’allungo decisivo. Così, dopo il passaggio al 38′ sul 44-53, i gialloblu amministrano e fanno il primo, importante passo nel lungo l’Everest chiamato salvezza.

BASKET CLUB SERRAVALLE – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 47-55

Basket Club Serravalle: Erhaghewu 3, Savio 4, Yalli, Marrale ne, Ragazzini 2, Lazzari 18, Isaia 7, Mittica ne, Ruiu 8, Bagnato ne, Pavone 3, Pilati 2. All. Gatti. Ass. Colli.

Stats totali: 7/32 (22%) da due, 5/34 (15%) da tre, 18/22 (82%) ai liberi, 53 rimbalzi (18 off, 35 dif), 9 assist.

Abc Solettificio Manetti: Ciano 3, Rosi 4, Lazzeri 5, Ticciati, Corbinelli 5, Cicilano ne, Viviani ne, Falaschi 7, Azzano 7, Nnabuife 9, Cantini 3, Gutierrez 12. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 16/46 (35%) da due, 6/18 (33%) da tre, 5/10 (50%) ai liberi, 46 rimbalzi (8 off, 38 dif), 6 assist.

Parziali: 7-9, 28-20 (21-11), 40-36 (12-16), 47-55 (7-19)

Arbitri: Pirazzi di Serravalle Sesia, Franceri di Savona.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

