Affitti brevi a Siena. Per SUNIA un diritto inalienabile

In un periodo in cui la città di Siena si trova ad affrontare una crescente crisi abitativa, il SUNIA ritiene che sia imprescindibile, nel dibattito in corso in città sugli affitti brevi anche in ragione dell’impatto della nuova normativa regionale, riaffermare il diritto all’abitare come un valore fondamentale per la nostra comunità.

Sappiamo che la crisi abitativa è un fenomeno multidimensionale, è interconnessa con mutamenti economici, demografici e sociali.

La situazione attuale di precarietà abitativa che sta colpendo il nostro territorio è anche caratterizzata da un aumento esponenziale degli affitti brevi, che compromette la possibilità per la cittadinanza (lavoratori, studenti e residenti) di accedere a un'abitazione dignitosa e sostenibile.

Negli ultimi anni la proliferazione degli affitti brevi ha trasformato il nostro tessuto urbano, portando ad un incremento dei prezzi degli affitti e a una diminuzione delle disponibilità abitative per i residenti. Questa dinamica non solo colpisce le famiglie e i giovani che cercano una casa, ma ha anche un impatto negativo sul commercio locale e sulla qualità della vita dei cittadini.

Nella provincia di Siena si registrano 9.284 annunci per locazioni turistiche, di cui 1.357 solo nel Comune di Siena. Questo evidenzia una diminuzione dell'offerta abitativa residenziale, mentre molte persone si trovano in difficoltà nel trovare case in affitto, subendo anche gli effetti di un mercato del lavoro sempre più precario e instabile.

Per questo diciamo all’Assessore Giunti e all’Amministrazione tutta che è ora di smettere di tutelare la rendita che non promuove una ridistribuzione della ricchezza, ma che è invece necessario difendere ed agevolare il diritto fondamentale ad una abitazione, di cui in questo momento molti nostri concittadini sono privati, e proteggere i residenti, preservando il patrimonio culturale e sociale della nostra città.

E’ quindi necessario che il Comune di Siena, come previsto dal Testo Unico del Turismo, si doti di un regolamento comunale capace di limitare il fenomeno delle locazioni turistiche per sostenere una ridistribuzione di alloggi turistici in rapporto alla popolazione residente, con attenzione al tessuto urbano, permettendo uno standard qualitativo elevato dei servizi dell’accoglienza turistica e creare disponibilità di alloggi dignitosi a prezzi accessibili. Su questo l’Amministrazione comunale non potrà fare a meno di avviare quanto prima un confronto con le parti sociali e le organizzazioni di settore.

Siena deve essere una città accogliente dove ogni persona ha il diritto di sentirsi a casa.

Fonte: Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari - Siena

