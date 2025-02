Basket femminile: Castelfiorentino supera l’Affrico per 55-48

Secondo successo consecutivo per il Basket Castelfiorentino, che grazie ad una prestazione solida e di carattere torna a vincere tra le mura di casa ai danni dell’Affrico. Al PalaGilardetti la formazione fiorentina insegue praticamente per l’intera partita, fino al 48-55 su cui parte la meritata festa gialloblu.

“Una vittoria nel segno dell’intensità, che da continuità a quanto fatto vedere a Viareggio – commenta coach Gianni Lazzeretti -. Dopo i primi minuti necessari per entrare in partita, abbiamo iniziato a giocare la nostra pallacanestro, chiudendo il primo quarto in vantaggio. Nel secondo buona partenza, con la quale ci siamo portate fino al +7. Abbiamo pagato un calo di intensità nella parte finale del periodo che ha permesso ad Affrico di rientrare fino a -1 all’intervallo. Nella ripresa siamo tornate a giocare come sappiamo, dando una prima scossa alla partita e toccando il +11, per poi chiudere il parziale sopra di 7. Un’altra accelerazione l’abbiamo data nell’ultima frazione, arrivando anche a +14, che ci ha permesso di gestire il match fino alla sirena finale”.

Prossimo impegno domenica 23 febbraio alle 18:30 sul parquet di Montecatini.

BASKET CASTELFIORENTINO – US.S AFFRICO 55-48

Tabellino: Caparrini 12, Banchelli 11, Moustakalle 2, Bandinelli 7, Bellantoni 13, Lucchesi 4, Ancillotti 3, Baldinotti 3, Dani, Calugi, De Felice, Costa ne. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 13-10, 27-25 (14-15), 41-34 (14-9), 55-48 (14-14)

Arbitro: Cavallo di Siena.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino