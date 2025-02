Coach Valentino soddisfatto per la forza del gruppo

Dallo spavento iniziale al trionfo finale, in mezzo quaranta minuti di grande carattere e di consapevolezza nei propri mezzi. Da Pavia torna un’Use Computer Gross con un bel pieno di fiducia per i due punti, una squadra che si prepara a vivere questa difficile seconda fase con energia e voglia di far bene.

“Sapevamo che l’esordio in questa seconda fase sarebbe stato in salita – spiega coach Luca Valentino - ma il pessimo approccio difensivo l'ha reso ancora più ripido. Siamo andati subito sotto pesantemente con un 15-3 per Pavia. Poi, cercando di ritrovare risorse alternando quintetti e scelte, abbiamo comunque riportato in equilibrio una partita che poteva sembrare già compromessa. Nel secondo tempo sono venuti fuori il gruppo e la voglia di vincere di questi ragazzi che hanno cambiato l'inerzia della partita chiudendo l'area, lottando a rimbalzo e ponderando le scelte in attacco grazie all’ottima circolazione di palla. Così abbiamo portato a casa questa bella vittoria che ci consente di iniziare col piede giusto questa difficile seconda fase del campionato”. “Sabato sera abbiamo subito capito – prosegue – che sarà necessario un ulteriore sforzo nelle prossime partite, dato che abbiamo già constatato l'enorme qualità offensiva dei nostri avversari. Ci aspettano partite davvero impegnative e lavoreremo per farci trovare pronti”.

Fra le tante note positive di questa gara, oltre alle conferme di Maric e Rosselli, da segnalare anche l’ottima gara di Marco Mazzoni. Rientrato dopo un lungo stop nelle ultime due partite della prima fase, a Pavia si sono iniziati a vedere i progressi, come testimoniano i 15 punti messi a referto. Sicuramente un recupero fondamentale per il resto del campionato.

E domenica si riparte visto che i biancorossi saranno impegnati alle 18 sul campo di Borgomanero.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa