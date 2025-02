Codyeco Lupi cade a Castelfranco per 3-1

La Codyeco incassa a Castelfranco la quarta sconfitta stagionale, seconda consecutiva in trasferta. C’è amarezza anche perché il “derby del Cuoio” è stato giocato davanti a una bella cornice di pubblico, con la solita rumorosa rappresentanza di supporters santacrocesi, instancabili nel sostenere la squadra fino alla fine, al di là del risultato.

La compagine di casa, annunciata in gran forma dopo le due vittorie in fila ottenute a Sassuolo e in casa contro Pontedera, ha confermato di aver trovato la quadra dopo un inizio di campionato inferiore alle attese. I Lupi, che pure sabato scorso avevano dato importanti segnali di ripresa dopo Spezzano, sono sembrati poco brillanti, sia a livello fisico che di testa. La sosta aiuterà a rimettere le cose a posto e a restituire a tutto il gruppo la freschezza perduta.

Per quanto riguarda il match, Toscanagarden ha vinto il confronto nel rapporto battuta-muro: 14 errori e 2 ace per gli ospiti, con 4 muri, 17 errori, sì, ma 6 aces e ben 12 muri il bottino dei locali. Oltre a questo, sempre per rimanere sui dati, la squadra di coach Piccinetti è andata nettamente meglio sia con palla non perfetta che sui contrattacchi. La Codyeco, sia nel primo che nel quarto parziale, ha avuto tante occasioni di rigiocata non sfruttate, e questa bassa efficienza ha logorato alla lunga sia il morale che la tenuta atletica.

Eppure, in una prestazione sottotono, i Lupi hanno avuto l’occasione di allungare la gara al quinto e portar via punti. Avanti 10-14, gli ospiti si sono fatti “mangiare” il vantaggio ma si sono comunque presentati allo sprint finale sul 22-22. La gestione degli ultimi punti, però, è stata un po’ in linea con il resto della gara e Castelfranco, con Fantauzzo vero e proprio trascinatore, ha avuto buon gioco nel portare il match in fondo.

La cronaca. Starting six Toscanagarden: Berberi-De Santis, Fantauzzo-Aliberti, Testagrossa-Sanminiatesi, Taliani libero. Codyeco risponde con Mignano-Da Prato, Colli-Pahor, Simoni-Caproni, Bini libero.

1 set. Un muro di Testagrossa porta i locali a +3, Codyeco risponde con Da Prato e un muro di Caproni. Castelfranco continua a spingere e aumenta il gap con De Santis, 11-7. Time-out Pagliai. Al rientro ancora Sanminiatesi su Colli. I Lupi provano a rimanere a contatto ma non riescono a piazzare break. Ci prova lo stesso Colli a suonare la carica con un pallonetto dalla “pipe”, 14-11. Il servizio ospite è troppo semplice e Castelfranco lavora bene con il sideout. Sul 18-13, dopo il secondo time-out Codyeco, Berberi mette fuori il servizio e sullo scambio successivo, con Civinini dentro in battuta, Sanminiatesi fa invasione. Mignano prova a mettere in difficoltà la ricezione avversaria e ci riesce, ma sul contrattacco chiude ancora la squadra di casa, che poi allunga con un muro di Aliberti. Il set è biancoverde, De Santis e un errore di Colli fissano il punteggio sul 25-18.

2set. Inizio parziale con la Toscanagarden ancora avanti, 7-4. Pahor combatte e trova il sideout ma i biancoverdi non tolgono il piede dall’acceleratore e rimangono a +3. I Lupi provano a mettere pressione con il servizio e contrattaccano in maniera efficace. Sembra la chiave giusta, due punti di Da Prato e un diagonale di Colli, sul turno di servizio di Mignano, segnano il vantaggio e il primo time-out di Piccinetti, 12-14. De Santis trova il pareggio dopo qualche occasione sbagliata dai biancorossi. Da Prato spacca il pallone per il nuovo doppio vantaggio, 17-19. Colli per il +3, secondo time out Toscanagarden. Al rientro muro a uno di Colli. Castelfranco non si arrende, il Palazzetto è una bolgia con gran tifo della Curva Parenti. Civinini trova l’ace su Aliberti. Lupi al set-point, errore di Fantauzzo per il pareggio.

3 set. Pahor guida l’attacco dei Lupi a inizio set. Castelfranco si appoggia tanto sui centrali e prende tre punti di vantaggio. Una gran pipe di Fantauzzo scava il solco, 11-7, poi Aliberti a segno. Lupi al time-out. Sul 13-8 dentro Camarri per Mignano. Troppi errori per la Codyeco, e la panchina spende il secondo discrezionale. Fantauzzo incontenibile guida i suoi sul 17-11. Un muro di Da Prato spezza la serie positiva dei padroni di casa, ma la Toscanagarden gioca sul velluto. Pagliai mette dentro Matteini e Maletaj, cambiando gli schiacciatori. Fantauzzo trova l’ace del 21-12 e del 23-12. Dentro anche Attuoni. Aliberti guadagna il set-point, chiude Testagrossa a muro.

4set. Codyeco riparte con il 6+1 iniziale. Toscanagarden inizia nel segno di Testagrossa, con Berberi che lo serve da tutte le posizioni. La Codyeco però passa un vantaggio con una “pipe” di Colli. Due attacchi di Caproni portano gli ospiti a +3. Anche Simoni va a segno, 10-13. Quando Da Prato firma il +4, Piccinetti chiama time-out. Toscanagarden si fa sotto con un recupero miracoloso di Fantauzzo e un attacco di Aliberti, 15-16. Il time-out questa volta è per S. Croce. Al rientro, subito ace di Fantauzzo per il pareggio. Il set è di nuovo in equilibrio. Sul 19-19 Pagliai prova di nuovo la carta Civinini, annulla tutto Fantauzzo in pipe. Simoni in contrattacco tiene i Lupi in linea di galleggiamento. Sul 21-21 ace di Colli, poi errore. Fantauzzo risolve uno scambio lungo per il 23-22. Pagliai chiama il secondo time-out ma un muro a tre sulla “pipe” di Colli lancia Castelfranco al set-point. Chiude De Santis per il tripudio biancoverde.

Toscanagarden Castelfranco-Codyeco Lupi S. Croce 3-1

Parziali: 25-18, 19-25, 25-12, 25-22

Toscanagarden Castelfranco: Baracchino, Testagrossa 9, Sanminiatesi 10, Crescini, Berberi 4, Dell’Endice, Aliberti 10, Mannucci, Papini (L), Taliani (L), Ciappelli, Liuzzo, De Santis 15, Fantauzzo 19. All. Piccinetti 2^ All. Santini

Codyeco Lupi: Civinini 1, Baldaccini (L), Maletaj, Camarri, Baldini, Colli 17, Matteini, Simoni 8, Da Prato 15, Caproni 6, Mignano, Pahor 5, Bini (L), Attuoni. All. Pagliai 2^ All. Bocini

Arbitri: Marco Gemma, Alessandra Giada Fiori

Fonte: Ufficio Stampa Lupi Pallavolo

