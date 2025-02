Entra nel palazzetto e cerca di rubare: 30enne arrestato in flagranza di reato

I carabinieri della stazione di Livorno Porto, hanno arrestato in flagranza di reato di furto un uomo sulla trentina residente a Livorno.

Un equipaggio di carabinieri è giunto in piena notte presso l’impianto sportivo, non lontano dalla

stazione ferroviaria, a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva udito dei forti

rumori provenire dal suo interno.

I militari hanno sorpreso nel palazzetto un uomo lanciarsi su per le scale che dal paino terra

conducono al primo piano degli uffici. Lo hanno inseguito e infine bloccato all’interno di uno

sgabuzzino nel quale aveva cercato di nascondersi.

Assieme al titolare della palestra giunto nel frattempo, gli operanti hanno riscontrato che le porte

della segreteria, di due altri uffici e di uno sgabuzzino al primo piano erano state danneggiate

in più punti, probabilmente con forti calci, mentre gli altri locali erano stati messi a soqquadro.

Oltre a constatare i molteplici danni, il cui ammontare dovrà essere quantificato, il gestore ha potuto

verificare l’ammanco di una cinquantina di euro che sono stati poi ritrovati nei vestiti del ladro.

Per il 30enne, già conosciuto per altri precedenti, è scattato l’arresto in flagranza per furto

aggravato, e posto in attesa del rito direttissimo.