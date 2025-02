La polizia dell'Unione Valdera introduce le body cam

Un nuovo strumento di sicurezza entra ufficialmente in dotazione alla polizia dell'Unione Valdera. Gli agenti potranno usufruire di nuove body cam, dispositivi pensati sia per la tutela personale degli operatori che come deterrente nei confronti di comportamenti potenzialmente illeciti. Le registrazioni

effettuate dalle body cam potranno supportare le attività di accertamento in caso di reati commessi.

Con determina n° 93 sono state acquistate 8 nuove body cam, che si aggiungono a quelle già in

possesso del corpo fino ad oggi mai utilizzate.

“Era un obiettivo che mi ero prefissato sin dal mio insediamento come dirigente del corpo - ha commentato il dirigente della polizia locale, Dr. Francesco Frutti - è stato un percorso lungo, durato circa un anno, per garantire che le body cam fossero regolarmente utilizzabili, in particolare dal punto di vista normativo sulla privacy e la trasparenza. Un altro passaggio fondamentale è stato l'accordo con le sigle sindacali. Ritengo che siano uno strumento fondamentale, che si aggiunge a quelli già in dotazione, con l’obiettivo di migliorare sempre di più le condizioni operative della Polizia Locale, chiamata a intervenire in contesti spesso complessi e differenti”.

L’adozione delle body cam segna un passo avanti per la Polizia Locale dell’Unione Valdera,

rafforzando la sicurezza degli operatori e contribuendo a garantire maggiore trasparenza e tutela per

l’intera comunità.

