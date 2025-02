L'Use Computer Gross vince il match contro Pavia

Se l’anno scorso era servito un minuto finale da batticuore per vincere a Pavia, stavolta i biancorossi chiudono senza patemi con un 83-95 che testimonia la grande serata offensiva dei ragazzi di coach Valentino.

La seconda fase si apre così nel modo migliore, passando su un campo sempre difficile e contro una squadra di grande valore come quella pavese. E dire che l’avvio è terrificante con il tabellone che dice 15-3 e poi 19-5. La Computer Gross non molla e, dopo il passaggio al 10’ sul 25-17, piano piano inizia a difendere ed a trovare continuità anche in attacco.

Maric, dopo un avvio difficile come quello della squadra, aggiusta la mira (chiuderà a quota 29) mentre lo stesso fanno Sesoldi ed il ritrovato Mazzoni, oltre a Rosselli che scriverà una doppia doppia: 16 punti e 18 rimbalzi.

All’intervallo siamo 48-45 e, nei restanti parziali, i biancorossi metteranno a segno 50 punti. Al 30’ il tabellone dice 61-70 e nel finale un eloquente 83-95.

83-95

RISO SCOTTI PAVIA

Hidalgo 2, Smith 9, Apuzzo 19, Avanzini 10, Bogunovic 27, Lomele 9, Carpani 7, Manna, Temporali, Prboric All. Cristelli

USE COMPUTER GROSS

Giannone 9, Baccetti 3, Sesoldi 15, Rosselli 16, De Leone 8, Mazzoni 15, Maric 29, Quartuccio, Tosti, Marini ne. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Giuliani di Vigevano e Martinetti di Bovisio-Masciago

Parziali: 25-17, 48-45 (23-28), 61-70 (13-25), 83-95 (22-25)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

