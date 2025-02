Lutto a Barga per la scomparsa della 28enne Valentina Agostini

Tutta Barga piange la prematura scomparsa di Valentina Agostini, 28 anni laureata in Ingegneria energetica che da alcuni anni stava combattendo una malattia che talvolta raccontava sui canali social e in eventi. Valentina, si legge dal quotidiano Il Tirreno, era solita promuovere iniziative di raccolta fondi per la ricerca e non di meno aveva a cuore il team della sensibilizzazione, spronando le donne a sottoporsi a controlli periodici. sensibilizzando le donne sull’importanza della prevenzione e dei controlli periodici.

La messa funebre si terrà Martedì 18 febbraio, alle 15, nella Chiesa del Sacro Cuore di Barga verranno celebrati i funerali.