Mezza Maratona di Scandicci: 800 corridori si sono contesi il titolo

Sono circa 800 i corridori che oggi hanno preso parte alla Mezza Maratona di Scandicci (Firenze), un percorso di 21 km con partenza da via Pantin. Nella stessa giornata si sono corse le distanze non competive Scandicci Corre (10,5 km), la Passeggiata della legalità (5 km) e una gara dedicata ai bambini (premiati dagli assessori alla cultura della legalità Fiorenza Poli e allo sport Salvatore Saltarello.

Complessivamente all'evento, con lo start dato dalla sindaca Claudia Sereni, hanno preso parte oltre 1.500 persone. La manifestazione, patrocinata dal Comune, è stata organizzata nell'ambito del programma cittadino di educazione alla legalità da Il Ponte Scandicci Asd. "Quella che ospitiamo oggi a Scandicci - ha affermato la sindaca Claudia Sereni - è una bellissima manifestazione che unisce sport, cultura e impegno sociale" . In piazzale della Resistenza è stato allestito il Villaggio della legalità, con stand delle associazioni. I partecipanti alla Passeggiata indossavano la maglietta della legalità, quest'anno dedicata a Sergio Staino. "Camminiamo con questa straordinaria maglietta di Sergio Staino - ha detto la sindaca -, con l'immagine del suo Bobo a New York nel 1984". La vignetta raffigura un Bobo a New York con indosso una maglia che riporta la scritta "I love Scandicci", simbolo dell'amore di Staino per la sua città. L'illustrazione nasce come richiamo in prima pagina de L'Unità, per cui Staino andò come inviato, facendo un report attraverso una storia a fumetti.

L'opera è stata acquisita di recente dal Comune di Scandicci e si trova esposta fino al 2 marzo al Castello dell'Acciaiolo.

Lo aveva promesso alla vigilia ed è stato assolutamente fedele ai suoi propositi. Emanuel Daniel Ghergut

prolunga il suo regno nella Mezza Maratona di Scandicci: quella del 2025 è la sua terza vittoria consecutiva nella classica Uisp sui 21,097 km. Una prestazione sontuosa quella del portacolori dell’Atl. Calenzano che ha spazzato via la concorr3enza mancando alla fine per soli 2” il record della corsa, peraltro già in suo possesso. 1h07’11” il suo tempo finale, con cui ha inflitto oltre 4 minuti di distacco a quello che era considerato il suo principale avversario alla vigilia, Lorenzo Castro (Gs Maiano) che ha chiuso in 1h11’28”.

Terzo posto per Fabio Marinelli (Pod.Medicea) in 1h12’06” davanti a Antonio Solano (Pisa Road Runners/1h14’44”) e Morgan Petrucci (Gs Orecchiella/1h15’10”).

Non cambia neanche il nome femminile sull’albo d’oro, dove conferma il titolo dello scorso anno la rumena naturalizzata italiana Roxana Maria Girleanu (GP Parco Alpi Apuane) che in 1h24’35” ha prevalso su Martina Mantelli (Toscana Atl.Empoli Nissan/1h26’13”) e Giusy Bari (Pisa Road Runners Club/1h28’24”).

Clamoroso il successo della manifestazione, grazie anche a condizioni climatiche ideali. Ben 685 i classificati al traguardo pur in una domenica ricca di concomitanze. Per lo staff della Podistica Il Ponte è un risultato che riempie d’orgoglio, considerando anche le tantissime presenze alle camminate sportivo sociali come la Corsa contro le Mafie di 10 km e la Passeggiata della Legalità di 5 km. Idee sostenute con forza dall’Amministrazione Locale con il Sindaco Claudia Sereni che ha dato il via alla gara e con gli assessori Fiorenza Poli, Salvatore Saltarello, Federica Pacini, Lorenzo Tomassoli e Lorenzo Vignozzi presenti per le premiazioni. Tanti i volontari impiegati sul percorso per una mezza maratona che, fra quelle non inserite nel panorama Fidal, è davvero tra le più frequentate e, soprattutto, amate.

Notizie correlate