Monossido di carbonio nel camper: un uomo perde la vita. Ricovera in ospedale una donna

I vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti alle ore 18:25 in Viale Pieraccini a Firenze nel parcheggio di fronte al pronto soccorso di Careggi.

Due persone, chiuse in un camper, sono state soccorse. Purtroppo per uno dei due, un uomo, non c'è stata nulla da fare mentre la donna è stata trasportata al pronto soccorso.

Dai rilievi strumentali effettuati dal personale vigili del fuoco è emersa la presenza di monossido causato dalla stufa a gas del camper.

Sono attualmente in corso le indagini ad opera della polizia di Stato.

Notizie correlate