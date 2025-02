Prato: folgorato in una cabina elettrica. Uomo in gravissime condizioni

È ricoverato in gravissime condizioni presso l'ospedale di Careggi l'uomo che è rimasto folgorato dopo essersi introdotto in una cabina Enel in via Cava, nella zona di San Giusto a Prato. È quanto si apprende dal quotidiano Il Tirreno.

L'Enel aveva riscontrato la segnalazione della cabina che evidenziava un allarme scattato attorno alle 16:45. Allarme confermato da circa 1200 utenti della zona che avevano constatato un generale blackout. Subito gli operatori erano intervenuti sul posto per valutare la situazione. Appena arrivati tecnici e vigili del fuoco, hanno trovato per terra un uomo privo di sensi, investito da una scossa di 15mila volt. Sono stati immediati gli interventi di soccorso ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso per trasportare l'uomo in ospedale.

Restano da chiarire le motivazioni per cui l'uomo si sia introdotto nella cabina. Secondo le prime ipotesi, si penserebbe ad un tentativo di furto di rame finito in tragedia.

Notizai in aggiornamento.

Notizie correlate