Use Rosa Scotti travolge Salerno e vince 88-47

Una sola squadra in campo: l’Use Rosa Scotti. Più 41 alla sirena (88-47), pronti via 11-0, 19 punti nei primi cinque minuti, appena 5 subiti nella terza frazione. Anche a voler cercare una minima traccia di partita, proprio, non ci si fa visto che le ragazze di Alessio Cioni non solo partono forte ma non alzano nemmeno mai il piede dal gas dominando in lungo ed in largo per quaranta minuti, proprio come vorrebbe il coach che su questo tasto batte sempre forte.

Appena il tempo di alzare la palla che la Scotti ha già messo sul tavolo il proprio repertorio: le triple di Tarkovicova, Vente dominante sotto le plance, Castellani che recupera in modo furbo una palla e l’appoggia da sotto, la difesa che concede il primo canestro alla frastornate salernitane dopo quasi 4 minuti di gioco. Ed alla festa partecipa subito anche lei, Ndiaye, che appena entra inizia a far capire che progressi ne sta facendo, eccome. Rimbalzi, mano felice dalla lunetta e punti per la giovane senegalese che al 10’ fissa il punteggio sul 29-13.

La voglia di alzarsi ed andare ad ascoltare le canzoni di Sanremo è tanta ma sarebbe ingeneroso per la Scotti che continua a dare spettacolo sotto gli occhi di Ianezic che, febbricitante, se la vede tutta dalla panchina. Antonini con uno slalom dentro l’area mette il più 20 (35-15) che subito lievita a più 25 con Ndiaye mentre si aggiunge un posto a tavola anche per Chelini che ringrazia con due liberi. A metà siamo 52-27 e, al ritorno in campo, l’Use Rosa ha ancora in sangue agli occhi come dimostrano non tanto i 19 punti fatti, quanto i 5 subiti. Cosa dire ancora? Che al 30’ siamo 71-32 e che a mettere il più 40 sull’80-40 è Chelini con una partita che è ormai Under 19 visto il largo spazio dato giustamente alle giovani Fiaschi, Samoylych, Chelini appunto e Ndiaye che chiude in doppia/doppia al pari di Vente che, ormai, da questo punto di vista non fa più notizia. Il gong è sull’88-47.

88-47

USE ROSA SCOTTI

Tarkovicova 8, Fiaschi 6, Colognesi 3, Ruffini 11, Samoylich, Ianezic ne, Castellani 9, Ndiaye 14, Chelini 7, Casini 3, Antonini 9, Vente 18. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

SALERNO PONTEGGI SALERNO

Oliveira 12, Naddeo 5, Valerio 6, Orchi, Scala, De Mitri, Tagliaferri, Kirschenbaum 13, Yusuf 6, Scolpini, Vitali 5. All. Di Lorenzo (ass. Rinaldi)

Arbitri: Melai di Calcinaia e Mammoli di Perugia

Parziali: 29-13 (29-13), 52-27 (23-14), 71-32 (19-5), 88-47 (17-15)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate