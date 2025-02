Volontari per la Libertà: il sindaco Mantellassi ricorda i partigiani nelle frazioni

In vista del raduno regionale per l'80esimo anniversario della partenza dei Volontari per la Libertà, i 530 partigiani empolesi che andarono a lottare per la liberazione nelle città ancora sotto il giogo del dominio nazifascista, nel pomeriggio di sabato 15 febbraio l'amministrazione comunale rende omaggio ai monumenti e alle targhe dedicate al sacrificio di quegli anni.

Il sindaco Alessio Mantellassi, assieme al consigliere delegato alla Cultura della Memoria Raffaele Donati e i rappresentanti di Arci, Anpi e Aned, hanno deposto un fiore nelle frazioni che ricordano, ancora oggi, la lotta partigiana e il ritorno alla libertà.

La prima tappa è stato il Giardino della Memoria di Monterappoli, intitolato in questo modo nel 2023. Nella frazione collinare ha avuto sede il primo Comune provvisorio alla Liberazione di Empoli e qui venne instaurata la prima giunta provvisoria fino ad arrivare all’elezione di Gino Ragionieri quale primo sindaco del dopo Liberazione.

A seguire il Cippo Ricordo lungo via Senese Romana a Fontanella, per poi passare alle targhe nei circoli. A Casenuove, alla Casa del Popolo, un fiore alla targa installata nel 1995 per i 50 anni della Liberazione in memoria degli antifascisti di Casenuove e Farfalla. Infine alla Casa del popolo 'Antonio Gramsci' di Pagnana, in ricordo dei partigiani di zona partiti volontari per la Guerra di Liberazione: Delfo Bartoli, Renato Brogi detto il Biondo, Sergio Bagnoli detto Lorito, Valerio Chiarugi, Ugo Dell'Orso detto Strombosio e Vittorio Salvadori detto Stoppino.

"Questo momento di ricordo e riflessione - spiega il sindaco Alessio Mantellassi - è necessario per ricordare che tutta Empoli, frazioni comprese, contribuirono a quel sacrificio dettato dalla speranza di una società migliore, fondata sulla libertà e sulla democrazia. Oggi abbiamo legato questo momento alle frazioni, domani torneremo in quella piazza del Popolo che ha visto la partenza dei 530 volontari".

"Quest'anno - afferma il consigliere Raffaele Donati - in occasione del raduno regionale per la partenza dei volontari da Piazza del Popolo abbiamo organizzato un primo giro nelle frazioni davanti a luoghi importanti per la memoria cittadina. La commemorazione per la partenza di tutti i volontari ci fa capire quanto sia importante il nostro impegno ancora oggi nel ricordare che tutta la città, dal centro alle frazioni, si sia valorosamente sacrificata per liberare il nord Italia".

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Empoli