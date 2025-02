Firenze celebra l''Elettrice Palatina': mostre, cortei e screening per le donne

Esposto al Museo de' Medici il diario di Susier, in prestito dalla Biblioteca Moreniana della Metrocittà. Claudia Sereni: "Questa volta sarà anche 'Ambasciatrice di salute'". Samuele Lastrucci: "Testimone di prevenzione oltre che di cultura, ecco perché".

Il 18 febbraio 1743 si spegneva a Firenze Anna Maria Luisa de' Medici, ultima discendente della famiglia Medici, figura chiave della storia fiorentina, riscoperta solo in tempi recenti quale promotrice della prima forma di tutela del patrimonio artistico con il cosiddetto 'Patto di famiglia', con il quale vincolò al Granducato di Toscana i beni che facevano parte dell'immensa e irripetibile collezione artistica accumulata nei secoli dalla sua casata.

Quest'anno sono molteplici le iniziative che intendono renderle omaggio: il tradizionale Corteo storico fiorentino partirà alle ore 10.20 dal Palagio di Parte Guelfa diretto verso Palazzo Vecchio; alle 11 sarà deposta una corona di fiori sulla tomba dell'Elettrice Palatina alle Cappelle Medicee; quindi intorno alle 11.30, le autorità e una delegazione del Corteo Storico

raggiungeranno la Rotonda Brunelleschi, sede del Museo de' Medici, per inaugurare la mostra bibliografica dedicata ad Anna Maria Luisa. Punta di diamante dell'esposizione è un volume dell'originale diario manoscritto di un cronista dell'epoca, Niccolò Susier, celebre suonatore di tiorba e testimone diretto del momento della scomparsa della granduchessa.

La monumentale opera, più volte restaurata, è conservata presso la Biblioteca Moreniana, della Città Metropolitana di Firenze, e grazie alla digitalizzazione è interamente consultabile online.

Il Museo de' Medici, insieme ai Musei Civici Fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi, sarà visitabile ad ingresso gratuito per tutta la giornata per i residenti della Città Metropolitana, mentre alle donne che si saranno prenotate viene data la possibilità di effettuare uno screening gratuito presso l'ambulatorio mobile installato per l'occasione in piazza SS. Annunziata. L'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra Museo de' Medici e Fondazione Progetti del Cuore e patrocinata dalla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.

La Consigliera delegata alla Cultura Claudia Sereni sottolinea: "La figura dell'Elettrice Palatina è attuale non solo per la sua visione di conservazione e tutela del patrimonio culturale cittadino ma anche perché ci permette di creare un legame con le donne che oggi si trovano ad affrontare il tumore al seno. Importante questa iniziativa di offrire lo screening gratuito che fa di Anna Maria Luisa anche una 'ambasciatrice di salute'".

"Quest'anno, per la prima volta, celebreremo il 18 febbraio attraverso gli occhi di chi lo ha vissuto nel 1743, e questo grazie alla collaborazione con la Città Metropolitana e la Biblioteca Moreniana che hanno reso possibile l'esposizione pubblica, presso il nostro museo, del diario del Susier - dichiara Samuele Lastrucci, Direttore del Museo de' Medici - Dalle pagine vergate a inchiostro ferrogallico, si apprende poi che fu una «piaga antica al seno» la causa di morte e questo fa dell'Elettrice una testimone di prevenzione oltre che di cultura, è nata l'idea di offrire uno screening mammario gratuito nel giorno a lei dedicato".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

