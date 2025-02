Assemblea regionale di Europa Verde a Pisa: eletto portavoce e l'esecutivo regionale

Si è tenuta nel pomeriggio di sabato a Pisa l’Assemblea regionale di Europa Verde che, sulla base di una mozione politica approvata a larghissima maggioranza, ha eletto i due portavoce, nel rispetto della parità di genere, Cecilia Bassi e Eros Tetti. Assieme a loro è stato eletto il nuovo esecutivo regionale, composto da dieci membri, tra i quali è presente l’architetto Antonio Cinquini, storico esponente dei Verdi dell’empolese valdelsa.

“Ringrazio di cuore per la rinnovata fiducia che i Verdi Toscani hanno riposto nella mia ‘modesta’ persona, chiamata a rappresentare un vasto territorio, il suo sviluppo e le sue contraddizioni ambientali e sociali. Sarà un lavoro impegnativo, ma oltremodo gratificante che, con il prezioso aiuto di tutte e tutti coloro che vorranno collaborare, cercherò di assolvere al meglio delle mie possibilità, rappresentando nei consessi regionali il nostro contributo.

Pertanto auguro a voi tutti, anzi a tutti noi, un proficuo lavoro per il futuro in modo da rilanciare una nuova tematica ambientalista per il nostro territorio. Concludo ricordando il titolo di un convegno di diversi anni fa, organizzato in queste zone da Lega Ambiente, anzi da ARCIAMBIENTE, come allora si chiamava l’associazione: ‘La fenice di un modello di sviluppo: occasione di nuovi rapporti uomo, società e ambiente.’ Suggerisco di ripartire da qui, in questa frase laconica sono contenute le speranze e le contraddizioni irrisolte di questa società. Abbiamo ancora spazio e modi per lavorare ancora molto, INSIEME!”

Fonte: Europa Verde