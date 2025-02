Auto in sosta vietata blocca il bus, AT valuta la denuncia per danni e interruzione di pubblico servizio

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di verificare che sussistano le condizioni per denunciare per danni e interruzione di pubblico servizio il proprietario dell’autoveicolo che, parcheggiato in sosta vietata, ha bloccato il servizio di trasporto pubblico su gomma provocando un danno diretto all’azienda e agli utenti.

I fatti si sono verificati il 14 febbraio 2025 attorno alle 15,25 a Pisa, più precisamente in Via Viviani intersezione Via Gaudenzi. Qui l’autoveicolo parcheggiato in sosta vietata impediva al bus tpl della Linea 14 di poter transitare (si vedano foto). A causa di ciò il servizio della Linea tpl 14 è stato bloccato dalle ore 15,24 alle ore 15,53.

Fonte: Autolinee Toscane