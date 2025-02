Ecco 'E-Duty', progetto innovativo per il benessere degli anziani

Monitorare il benessere degli anziani attraverso l’uso di uno smartwatch e di un’app dedicata, al fine di migliorare la personalizzazione delle cure e delle terapie. Questo è l’obiettivo di E-Duty (Electronic-DUal Task attività), un progetto innovativo di cui Co&So è capofila, in collaborazione con Inera, società specializzata nello sviluppo di software che ha progettato e realizzato l’applicazione di monitoraggio.

E-Duty è una sperimentazione pilota che mira a raccogliere e analizzare dati dettagliati sulla salute fisica e cognitiva degli anziani coinvolti, utilizzando dispositivi tecnologici avanzati. Lo smartwatch, integrato con l’app, consente un monitoraggio continuo e in tempo reale delle capacità motorie e cognitive, offrendo informazioni preziose per una valutazione più accurata del benessere complessivo dei partecipanti.

Il progetto, avviato a gennaio, prevede una fase pilota della durata di 10 mesi, durante la quale 50 anziani toscani, tra i 70 e gli 85 anni, verranno monitorati per analizzare il loro stato di salute e l’evoluzione delle loro capacità cognitive. Attualmente, i partecipanti stanno prendendo parte a incontri formativi per apprendere l’uso dello smartwatch e dell’app e hanno già effettuato una prima visita neurologica di controllo. Successivamente, saranno sottoposti a test ed esercizi cognitivi, i cui risultati verranno registrati in tempo reale attraverso i dispositivi digitali.

Grazie ai dati raccolti, i medici potranno personalizzare soluzioni di assistenza e cura per garantire il miglior benessere possibile ai beneficiari del progetto. L’obiettivo è quello di favorire la salute fisica, preservare la funzione cognitiva e promuovere l’autonomia degli anziani, contribuendo così a migliorare la loro qualità della vita.

"Il benessere e la qualità della vita delle persone, in particolare delle fasce più fragili della popolazione, sono al centro del nostro impegno quotidiano", dichiara Giacomo Billi, presidente di Co&So. "Questo progetto rappresenta un passo importante verso una sanità sempre più personalizzata e attenta ai bisogni di ogni individuo."

Il progetto E-Duty è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, dal Ministero dell’Università e della Ricerca e rientra nel programma Italia Domani – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Fonte: Ufficio stampa