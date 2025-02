Alessandro Borghese a Pisa, arriva la sfida di '4 Ristoranti'

Alessandro Borghese arriva in quel di Pisa per una nuova puntata di '4 Ristoranti'. Il celebre chef e personaggio televisivo è con la troupe di Sky nella città della Torre Pendente per la classica sfida che da anni ormai appassiona moltissime persone in tv. Quattro locali di Pisa si sfideranno e il vincitore riceverà cinquemila euro.

Stando a quanto trapela da Pisa i quattro ristoranti in gara sono l'Osteria La Grotta di via San Francesco, l'Osteria In Domo di via Santa Maria, la Trattoria Il Campano in via Cavalca e l'Osteria Rossini in piazza Dante. Tutti locali tipici e storici della cittadina toscana.

Molte persone hanno incrociato Borghese lungo le vie del centro, si sono fermate per un selfie o un autografo. Adesso non resta solo che attendere la messa in onda della puntata, che sarà tra qualche mese anche se non c'è una data precisa. Non si sa nemmeno qual è il tema della puntata, così come il piatto della categoria special. Una cosa è certa: il voto di Borghese può confermare o ribaltare ogni giudizio...

Notizie correlate