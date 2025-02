Certaldo, la relazione del Presidente del Consiglio Comunale sui primi sei mesi del mandato amministrativo

Nei primi sei mesi del mandato amministrativo 2024-2029, il Consiglio Comunale di Certaldo ha operato con continuità ed efficienza, riunendosi in sei sedute, di cui quattro straordinarie, e approvando 56 atti tra delibere, mozioni, ordini del giorno e interrogazioni, con un tasso di approvazione del 93,62% e una partecipazione alle sedute del 97,9%. Anche il contributo delle Commissioni Consiliari è stato fondamentale, riunendosi nove volte per analizzare e preparare provvedimenti di rilievo.

Il Consiglio ha affrontato temi cruciali per la comunità locale, tra cui l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, che prevede il completamento di cantieri strategici per oltre 19 milioni di euro. Inoltre, sono stati stanziati 350mila euro per la riqualificazione del Fiano e sono stati finanziati i lavori di ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche del Museo Casa Boccaccio, in vista del 650º anniversario della morte del poeta. Il Consiglio ha anche dato mandato di valutare soluzioni gestionali alternative per la futura piscina Fiammetta, una volta che i lavori del PNRR saranno completati.

Tra i temi nazionali e internazionali su cui il Consiglio ha favorevolmente impegnato il Sindaco e la Giunta a farsi portavoce di istanze e sensibilità diffuse presso Enti superiori, ricordiamo: la libertà di stampa e contrasto alle ingerenze politiche sui media; l’impegno per il riconoscimento e l’erogazione dei risarcimenti agli eredi delle vittime di stragi, eccidi e crimini nazifascisti; il riconoscimento dello Stato di Palestina; la creazione di strade scolastiche e l’impegno al decoro e alla riqualificazione dei sottopassi. Inoltre, il Consiglio ha dato mandato al Sindaco e alla Giunta di intitolare la passerella di via Trento/via Ciari al primo Sindaco del secondo dopoguerra di Certaldo, che ha dedicato la sua attività politica alla ricostruzione del nostro Comune con abnegazione e umiltà: Salvino Pertici.

Il Consiglio Comunale conferma il proprio impegno per lo sviluppo del territorio e auspica di proseguire nel 2025 con la stessa determinazione, per il bene della comunità.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Notizie correlate