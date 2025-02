Conor McGregor a Firenze: alloggia in centro, va allo stadio per la Fiorentina

Conor McGregor, uno dei più noti lottatori di MMA mondiali, era a Firenze nell'ultimo fine settimana. L'irlandese era in Toscana per presentare il primo evento italiano della Bare Knucke Fighintg Championship: si tratta di uno sport di combattimento a mani nude, l'appuntamento è fissato per il prossimo 26 aprile proprio a Firenze.

Decine e decine di fan hanno aspettato McGregor a Firenze e lo hanno 'paparazzato' mettendo tutto su Instagram. Il lottatore - ex campione UFC in due categorie di peso - era ospite di un hotel in centro, in piazza della Repubblica, e si è fermato a fare foto e autografi con le persone presenti. Non contento, McGregor è andato pure a vedere la Fiorentina al Franchi, ma i viola hanno perso due a zero.

Notizie correlate