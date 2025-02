Coppia di anziani trovati morti in casa, potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio

A Montignoso, in provincia di Massa Carrara, una coppia di anziani coniugi è stata trovata senza vita nella propria abitazione in località Capanne. A dare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa, insospettiti dall’assenza della coppia e dalla mancanza di risposte ai tentativi di contatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno constatato il decesso di entrambi.

Le prime ipotesi investigative parlano di un possibile omicidio-suicidio, ma gli accertamenti sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I militari dell’Arma stanno effettuando i rilievi nell’abitazione per raccogliere elementi utili a chiarire le circostanze della tragedia.