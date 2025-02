Lucio Corsi e Brunori Sas sul podio a Sanremo: esultano anche Fucecchio e Santa Croce

Fucecchio e Santa Croce sull'Arno possono esultare per il piazzamento di Lucio Corsi e di Brunori Sas nell'ultimo Festival di Sanremo. Il cantante arrivato secondo con 'Volevo essere un duro' viene da Castiglione della Pescaia, il terzo classificato con 'L'albero delle noci' è calabrese e ha vissuto e studiato a Siena. E quindi che c'entra la Zona del Cuoio? C'entra, c'entra.

In primis c'è Santa Croce sull'Arno. Lucio Corsi e Brunori Sas sono nella squadra di Matteo Zanobini, manager e fondatore di Picicca. Zanobini è originario proprio di Santa Croce, anche se adesso vive a Milano. È lui uno dei protagonisti del Festival, i due artisti che aveva nel suo 'roster' si sono piazzati ai primi posti della classifica finale. Zanobini è da tempo amico di Brunori Sas e con lui ha suonato nei Blume, prima di diventarne il manager; col tempo anche Corsi è passato sotto la sua ala, galeotto - a quanto pare - fu un concerto a Milano.



Passiamo a Fucecchio. Lassù in cima, vicino alle torri che delineano lo skyline della cittadina, c'è una fucina di talenti. Si chiama La Limonaia, è un live club attivo da anni grazie a Francesco Corsagni e Tommaso Gherardi. Quando ancora era un artista per così dire 'di nicchia', nel 2012 Brunori Sas ha suonato più volte in Limonaia. E quando il locale fucecchiese ha ampliato il suo raggio d'azione all'iconica Sagra della Zuppa di Massarella, ecco che Brunori è salito pure sul palco del Reality Bites Festival, per la precisione nel 2013 per una serata omaggio a Lucio Battisti assieme a altri artisti che, a rileggerli ora, fanno venire la pelle d'oca: Colapesce, Simone Lenzi, I Gatti Mézzi eccetera eccetera.

Ma non è finita qua, perché Fucecchio si è spostata pure a Firenze: i pionieri della Limonaia hanno esteso la loro azione anche al Tender Club fiorentino, vicino alla stazione di Santa Maria Novella, e nel lontano 2015 ebbero come ospite sul palco proprio l'artista di Vetulonia, che all'epoca aveva poco più di venti anni. A Fucecchio e Santa Croce, dunque, c'è chi di musica se ne intende davvero e ci ha visto lungo, lunghissimo. Perché la Zona del Cuoio è la Zona del Cuoio...