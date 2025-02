Da Fondazione Caript 320mila euro per nuove ambulanze e defibrillatori

È aperto il bando Mettiamoci in moto 2025, con cui Fondazione Caript sostiene le associazioni di volontariato che si occupano di trasporto sanitario e sociale in provincia di Pistoia. I contributi possono essere utilizzati per acquistare ambulanze o altri automezzi e anche per interventi di manutenzione straordinaria su quelli già in servizio. Il budget del bando è di 320mila euro.

“La Fondazione Caript è consapevole che il trasporto è il requisito essenziale per l’esercizio di alcuni diritti fondamentali – spiega Luca Gori, presidente di Fondazione Caript – Il diritto alla salute, il diritto all’assistenza sociale, il diritto all’educazione delle persone più fragili richiedono trasporti accoglienti, efficaci, tempestivi. Pensiamo all’emergenza urgenza, alla possibilità di ottenere visite specialistiche o di poter frequentare la scuola per persone con disabilità. Questo passa attraverso il tempo e le capacità messe a disposizione da volontari e volontarie, risorsa preziosa, da curare e sostenere. Con questo bando vogliamo supportare e qualificare questa capacità di risposta, guardando ai territori più fragili e coinvolgendo la responsabilità degli attori fondamentali di questi processo”.

Al bando possono partecipare enti del Terzo Settore, Onlus ed enti ecclesiastici e religiosi con sede o che operano in provincia di Pistoia svolgendo, in questo territorio, servizi di trasporto sociosanitario.

La Fondazione mette a disposizione contributi fino a 10mila euro per interventi di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei veicoli.

Inoltre, il bando sostiene l’acquisto di nuove ambulanze di tipo B (per il trasporto sanitario ordinario) o di automezzi per il trasporto sociale, con contributi fino a 25mila euro. In caso di acquisto di mezzi elettrici, il contributo può arrivare fino a 30mila euro.

Per l’acquisto di ambulanze adibite agli interventi di pronto soccorso o al trasporto di infermi e infortunati, infine, il contributo massimo previsto è di 30mila euro.

Per la prima volta, il bando consente anche di ottenere risorse per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici DAE, con contributi fino a 500 euro per apparecchio.

In ogni caso, le risorse messe a disposizione dalla Fondazione non potranno coprire oltre il 50% del costo complessivo di ciascun progetto, ogni associazione potrà presentare una sola domanda di contributo e i mezzi finanziati dovranno essere impiegati sul territorio pistoiese.

Nel valutare i progetti, sarà data particolare attenzione alla dimensione territoriale e alle caratteristiche della popolazione. Nel primo caso saranno considerati, a esempio, la distanza da centri di cura e se i servizi svolti sono a beneficio di aree interne o, comunque, più periferiche. Per quanto riguarda la popolazione, saranno considerati indicatori come l’età e lo stato di salute.

Nel 2024 attraverso questo bando Fondazione Caript ha sostenuto le attività di quattordici associazioni di volontariato, aiutandole nell’acquisto di sei nuove ambulanze e di otto tra furgoni e autovetture.

Mettiamoci in moto 2025 è pubblicato su fondazionecaript.it/bandi e modulistica. Per informazioni: interventi@fondazionecaript.it

La scadenza per partecipare è il 18 aprile 2025.

Fonte: Ufficio Stampa