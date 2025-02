Dal palco alla passerella, otto anni fa Lucio Corsi sfilò per Gucci

Dal palcoscenico alla passerella Lucio Corsi, secondo classificato del 75esimo Festival di Sanremo appena concluso, otto anni fa fu tra gli artisti che vestirono i panni di modelli per la collezione Cruise 2018 di Gucci a Firenze. Il cantautore 31enne della provincia di Grosseto, che con la sua "Volevo essere un duro" ha incantato l'Italia dall'Ariston, nel 2017 fu scelto dall'allora stilista della maison fiorentina Alessandro Michele per la sua collezione "Rinascimento rock'n'roll". Corsi, insieme ad altri artisti, prese parte alla sfilata nelle sale della Galleria Palatina di Palazzo Pitti, alla presenza di molte celebrità. Per l'occasione il cantante toscano indossò un abito in seta a stampa floreale, cappotto grigio, stivaletti in cuoio e coroncina dorata in testa.

Intanto continua l'ondata di successo esploso al festival che ha visto Corsi, oltre ad essere insignito del premio della Critica Mia Martini, sul podio con il vincitore Olly e Brunori Sas, terzo classificato. Quest'ultimo e il cantante toscano, per la precisione di Vetulonia a Castiglion della Pescaia, hanno un legame anche con La Limonaia di Fucecchio e Santa Croce (Qui l'articolo).

