Detenuto di Ranza si laurea in Scienze Politiche all’Università di Siena

Ha conseguito la laurea triennale in Scienze Politiche uno studente detenuto nella casa di reclusione di Ranza, a San Gimignano. La tesi, discussa il 17 febbraio nell’Aula Cardini della sede Mattioli dell’Università di Siena, all’interno dell’attività didattica di Demografia, ha analizzato le politiche demografiche della regione Campania in particolar modo riguardo all’andamento della natalità nel territorio. Relatrice della tesi la professoressa Cinzia Buccianti. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali Gerardo Nicolosi ha presieduto la commissione di laurea formata anche da Massimo Bianchi e Gianluca Navone, Delegato del Rettore per il Polo universitario penitenziario. Ha assistito alla seduta di laurea anche l’ufficio dell’Ateneo che si occupa della didattica penitenziaria e dei tutor didattici con la responsabile Pina Sangiovanni.

Fonte: Università di Siena - Ufficio Stampa

