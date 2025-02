Domeniche in salotto, al teatro Il Momento c’è 'Revisitè on Mars'

Tutto pronto per il primo evento della nuova edizione di “Domeniche in salotto - Aperitivi in concerto al teatro Il Momento”, rassegna a cura dell’associazione Il Contrappunto, con il patrocinio del Comune di Empoli e il contributo del Ministero della cultura. L’appuntamento è per domenica 23 febbraio 2025 al teatro di via del Giglio 59 a Empoli con “Revisitè on Mars”: protagonisti Silvia Giraldi, voce, Renato Cantini, tromba - basso ed effetti, e Giovanni Vannoni, piano - synth.

Il concerto avrà inizio alle 16.30 come tutte le altre date della rassegna, in programma ogni domenica dal 23 febbraio al 23 marzo: l’evento di chiusura sarà a ingresso gratuito grazie alla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando “Festa della Toscana 2024”.

Il costo dei biglietti è di 8 euro intero, 5 ridotto per Over 65 e Under 18, ingresso gratuito per persone con disabilità. Per quanto riguarda le formule abbonamento, il pacchetto intero per due concerti ha un costo di 14 euro (9 ridotto), per tre concerti ha un costo di 18 euro (12 ridotto) e per quattro concerti ha un costo di 22 euro (14 ridotto). Per informazioni: info@associazioneilcontrappunto.com , tel. 338 1065260.

Biglietti e abbonamenti sono acquistabili alla biglietteria del teatro il giorno dell’evento: comprendono l’ingresso al concerto e l’aperitivo a seguire che sarà curato da Noi da Grandi onlus. L’associazione è nata nel 2008 dalla volontà di genitori di ragazze e ragazzi con disabilità di potenziare l’autonomia dei propri figli e pensare a un futuro per loro sempre più indipendente. Sono stati avviati i primi progetti di autonomia ai quali ne sono seguiti altri, sempre rivolti all’integrazione e all’inclusione, grazie a volontarie e volontari che si impegnano nell’organizzazione di eventi, cene, bomboniere solidali e molto altro ancora a favore dell’associazione e grazie all’impegno dei ragazzi stessi che partecipano attivamente alla vita di Noi da Grandi.

LE ALTRE DATE - Il 2 marzo è in programma “Le 8 stagioni”, con musiche di Vivaldi e Piazzolla, con Daria Nechaeva, violino solista, Damiano Tognetti, direttore, e con l’Ensemble Il Contrappunto. Il Quartetto italiano di corni, composto da Paolo Faggi, Gianfranco Dini, Andrea Mugnaini e Giacomo Santoni, sarà protagonista il 9 marzo, con musiche di Bach, Händel, Mozart, Rimskij - Korsakov, Bruckner, Debussy, Pottag, Shaw e Morgantini. “Tra tango e jazz” è il titolo del concerto che il 16 marzo vedrà sul palco de Il Momento Lorenzo Nocci, sax baritono, Duccio Santi, sax tenore, Iacopo Conte, pianoforte, e Camilla Cantara, percussioni. L’evento conclusivo, con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando Festa della Toscana 2024 e a ingresso gratuito, ospiterà il 23 marzo Antonio Di Cristofano, pianoforte, e l’Ensemble dell’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli: proporranno musiche di Busoni, Mozart e Händel.

