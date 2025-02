Enegan inaugura una colonnina di ricarica a Empoli

Il rapporto tra Enegan ed il Comune di Empoli dura da anni e, periodicamente, si arricchisce di nuove iniziative. Stavolta il trader di luce, gas e telecomunicazioni che opera a livello nazionale ma che fonda le sue radici nel territorio empolese, ha ceduto in comodato d’uso gratuito all’amministrazione una colonnina per la ricarica dell’auto elettrica di cui, recentemente, si è dotata il Comune.

Si tratta di una concessione che rientra nel più ampio progetto E-Earth, presentato nel 2024 e sviluppato da Enegan insieme all’Università degli Studi di Firenze e in collaborazione con alcuni partner tecnici. Il progetto ha potuto usufruire di fondi istituiti da un bando della Regione Toscana e al suo interno ha fissato molteplici obiettivi, tutti finalizzati alla gestione degli impianti fotovoltaici e alla conseguente riduzione delle emissioni di CO2.

Grazie a questa collaborazione il Comune di Empoli avrà così la possibilità di ricaricare la propria vettura elettrica usufruendo della colonnina di ricarica di Enegan, installata senza andare a gravare sul bilancio cittadino e promuovendo in questo modo la cultura della mobilità sostenibile.

Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli, dichiara: “Ringrazio Enegan per questa iniziativa, che mira a promuovere l'utilizzo di mezzi elettrici all'interno della nostra città. Anche il Comune è dotato di un’auto elettrica, ottenuta grazie al cofinanziamento del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito degli interventi in materia di sviluppo sostenibile. Adesso la possiamo ricaricare in sicurezza all'interno del magazzino comunale. Indichiamo così nel nostro piccolo la strada maestra da conseguire per ridurre l'inquinamento, usando energia pulita”.

Andrea Guarducci, presidente di Enegan, afferma: “Questo 2015 rappresenta l’anniversario dei 15 anni dalla nostra nascita. Dal 2010 ne abbiamo fatta di strada e, oggi, siamo presenti in tutta Italia. Ma sia per quanto mi riguarda personalmente che per Enegan in generale, non dimentichiamo le nostre radici che affondano saldamente nel territorio in cui ci troviamo. E’ per questo motivo che accogliamo sempre con grande piacere iniziative come quella della colonnina di ricarica, sicuri di offrire un servizio utile alla comunità”.

Fonte: Ufficio stampa