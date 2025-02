Tanto teatro a Vinci: gli eventi della settimana nel borgo e nelle frazioni

Il Comune di Vinci, per la settimana che va dal 17 al 23 marzo, propone cinque eventi nel borgo e nelle frazioni.

Mercoledì 19 febbraio è protagonista il Carnevale: questa volta in Biblioteca dei Ragazzi, a Villa Reghini: dalle 17, 'A Carnevale ogni storia vale!', letture animate a tema carnevalesco permetteranno ai bambini dai 4 agli 8 anni di scoprire storie mascherate e laboratori creativi.

Giovedì 20 alle 21 si alza il sipario del teatro di Vinci, con 'Le cose che ti fanno sentire vivo', il primo di sei appuntamenti della stagione di prosa professionistica affidata alla Realtà teatrale Skenexodia, diretta artisticamente da Luca Guerini. 'Le cose che ti fanno sentire vivo' è un giallo al contrario in cui conosciamo chi è l’assassino e bisogna scoprire la vittima. Il protagonista (interpretato da Vincenzo Filice) è Giacomino, un adolescente difficile che, prima di suicidarsi, intende commettere un delitto “così, per il gusto di farlo”. Su chi cadrà la scelta? Sulla fidanzata? Sul miglior amico con cui lei lo ha tradito? Sul nonno, che è statisticamente il più prossimo a morire? Oppure il tossicodipendente che si è già posto ai margini della società? Oppure chi? Dovrà il pubblico, tra le righe di questa confessione, scoprire su chi ricadrà la scelta del protagonista.

Venerdì 21 alle 17.30 nella Biblioteca Popolare Resistente, nei locali della Casa del Popolo di Sovigliana, una lettura pubblica di 'Non volevo essere un eroe', libro di Carla Cecchini, che dialogherà con Nicola Baronti e Tamara Morelli, accompagnati dalle letture di Elisabetta Santini. Il volume, ambientato dal 1942 al 1945, racconta da Cefalonia alla Jugoslavia tre anni di guerra di uno dei tanti ragazzi italiani costretti a diventare soldati.

Vincitore del terzo Premio Narrativa Edita 'Molteplici Visioni d'Amore – Cortona Città del Mondo' 2023, il libro mostra un comandante che, perfettamente consapevole della situazione disperata in cui si trovava la divisione, continuò a trattare alla pari con il comando tedesco senza mai accettare una resa che non salvaguardasse, per quanto possibile, la sicurezza dei suoi soldati. Fino a quando, di fronte alla manifesta malafede dei suoi interlocutori, questi non hanno ritirato gli impegni presi in precedenza.

Sabato 22 sera, si torna al Teatro di Vinci, alle 21, con 'Romeo amò Giulietta e cambiò il mondo', musical di beneficenza per l'associazione I Ragazzi di Cerbaiola, in collaborazione con l'associazione Musica Mundi, diretta dal soprano Cristina Pagliai. Il biglietto di ingresso costa 10 euro e la prevendita è disponibile alla Misericordia di Vinci (chiamando lo 075156692).

Domenica 23 tutti di nuovo in piazza dalle 14.30 con il 38° Carnevale delle bambine e dei bambini di Vitolini, per la sfilata di chiusura.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Notizie correlate