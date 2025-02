Folgorato in una cabina elettrica a Prato, è morto in ospedale l'uomo soccorso

Non ce l'ha fatta l'uomo che ieri pomeriggio è rimasto folgorato dopo essersi introdotto in una cabina elettrica a Prato, in zona San Giusto. L'uomo era stato trasferito in codice rosso e ricoverato in gravissime condizioni al centro grandi ustionati dell'ospedale di Pisa, dove oggi è deceduto. Ancora in corso le indagini per ricostruire il drammatico accaduto.

Nel pomeriggio di ieri l'allarme riscontrato da Enel sulla cabina, confermato da oltre 1000 utenti della zona che avevano constatato quello che sembrava essere un generale blackout. Intervenuti subito sul posto, in via Cava, tecnici e vigili del fuoco che hanno rinvenuto a terra l'uomo privo di sensi, investito dalla fortissima scossa elettrica, avviando immediatamente i soccorsi. Restano da chiarire le motivazioni per cui l'uomo si sia introdotto nella cabina. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di un tentato furto di rame, finito in tragedia. Proseguono gli accertamenti.

