Il Comune di Fucecchio ospita la presentazione del libro dell’autrice Patrizia Caponi

Dall’insegnamento alla scrittura, dall’ascolto degli studenti alle riflessioni che danno vita a narrazioni e novelle. Tutto questo e molto altro racchiuso nel volume dell’autrice Patrizia Caponi “La scuola di volo”, che venerdì 28 febbraio alle 18 sarà presentato presso la sala consiliare del Comune di Fucecchio. La pubblicazione, nata dalla lunga esperienza della scrittrice come insegnante di religione nelle scuole superiori, racchiude storie scaturite dal contatto quotidiano con le emozioni, le ansie e le gioie degli studenti. All’interno di ogni narrazione si trovano infatti personaggi legati sia alla vita scolastica sia alle esperienze personali dell’autrice, per la quale “l’ascolto reciproco è il segreto dell’insegnamento, ed è proprio dalle lezioni con i miei studenti che sono scaturite le riflessioni descritte in questo volume sotto forma di narrazione”.

“Sono molto felice di ospitare la presentazione del libro di una ex insegnate – commenta la sindaca Emma Donnini -, nato proprio grazie alle sue esperienze quotidiane nel contesto scolastico. Un volume che racchiude storie e persone che l’autrice ha vissuto e incontrato, dalle quali sono scaturite riflessioni poi trasformate in narrazione. Una narrazione che emoziona e che ci insegna la forza e la potenza dell’ascolto”.

La presentazione, ad ingresso libero, sarà condotta da Andrea Mancini ed interverranno l’autrice, l’illustratrice del volume Alessandra Mariotti e la sindaca Emma Donnini.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa