IMM, il polo fieristico e sportivo di Carrara, si è affermato nel tempo come uno spazio privilegiato per ospitare gli eventi al coperto, in particolare l’atletica leggera e tante altre discipline indoor. Il mondo dello sport, si sa, mobilita sempre più risorse e attenzioni, e all’interno di questo scenario non manca un occhio di riguardo per il settore delle scommesse: diverse piattaforme online mettono a disposizione consigli e servizi per orientarsi con responsabilità, come succede con SmartBettingGuide, un portale che offre guide pratiche per chi vuole avvicinarsi alle scommesse sportive. Un elemento decisivo, in questa prospettiva, è lo stanziamento di quattro milioni di euro da parte della Regione Toscana, destinati a migliorare o costruire i nuovi impianti sul territorio. Grazie a questi fondi, la città potrebbe diventare un punto di riferimento sempre più solido nel panorama dello sport indoor.

La conferma di IMM nello sport indoor

La zona fieristica di Carrara, nota con l’acronimo di IMM, vanta ormai una lunga tradizione nell’ospitare gli eventi tradizionali e soprattutto sportivi al chiuso. Col tempo, è diventata la sede ideale per le competizioni regionali e, in alcuni casi, anche per quelle nazionali. Le strutture ben organizzate e un’attenzione costante agli standard tecnici hanno reso IMM un luogo sempre più ambito dagli atleti, dagli allenatori e dagli appassionati di varie discipline. L’ultima edizione dei campionati regionali di atletica leggera, promossa dalla Fidal, ha portato nell’area fieristica circa 1.400 partecipanti provenienti da tutta la Toscana. Questo afflusso di persone, accompagnate dalle rispettive famiglie e dallo staff tecnico, ha dimostrato come IMM riesca a unire l’aspetto sportivo con quello turistico ed economico. L’identità sportiva del polo, quindi, non è solo un elemento di orgoglio locale, ma anche un motore che stimola l’intero territorio apuano.

Risorse regionali e futuri investimenti

La notizia più significativa, in questo periodo, riguarda l’impegno concreto della Regione Toscana, che ha annunciato un investimento di quattro milioni di euro da destinare a Carrara. Queste risorse saranno utili sia per rimettere a nuovo gli impianti storici, che hanno bisogno di interventi di ammodernamento, sia per costruire delle nuove strutture adeguate alle esigenze degli sportivi di oggi. È stato il consigliere regionale Giacomo Bugliani a riferire l’entità di questo sostegno durante la presentazione di “Carrara indoor 2025”, ha sottolineato il potenziale di questi fondi per rafforzare la rete sportiva locale. Si sta infatti pensando di valorizzare la naturale propensione di Carrara per l’indoor, ma si guarda anche ad altre discipline, in modo da ampliare l’offerta generale. L’obiettivo è quello di rendere la città un polo sportivo di riferimento, non solo in Toscana ma anche oltre i confini regionali.

Un appuntamento che esalta l’atletica leggera

I campionati regionali di atletica leggera ospitati a Carrarafiere hanno rappresentato un momento clou per il movimento sportivo toscano. L’ampia partecipazione degli atleti, delle famiglie e degli addetti ai lavori ha trasformato l’evento in una vera e propria festa, capace di andare oltre l’aspetto agonistico. La pista indoor di Carrarafiere, benché non di recente costruzione, riceve cure costanti da parte della Fidal, che interviene ogni anno per migliorare i dettagli tecnici e per garantire degli standard affidabili. Tra gli ultimi interventi ci sono state delle sistemazioni sulla prima corsia e, in precedenza, sul rettilineo centrale. Questa attenzione continua permette all’impianto di mantenere un buon livello di funzionalità, favorisce la diffusione e la pratica dell’atletica leggera. L’ottima partecipazione conferma una passione condivisa che va oltre i confini locali.

Le parole delle istituzioni

Sul piano locale, la sindaca di Carrara, Serena Arrighi, ha espresso tanta soddisfazione per il rinnovo dell’evento e ricorda l’impegno dell’amministrazione nel dare a Marina di Carrara un ruolo importante anche per le attività all’aria aperta. I progetti finanziati dal Pnrr e l’introduzione di percorsi fitness nelle pinete rientrano in una strategia più ampia, che punta a integrare le attività indoor e quelle outdoor. Questa prospettiva non fa che consolidare e rafforzare la direzione scelta per la crescita equilibrata di tutto il territorio. Questo aspetto non sta a cuore solo alla comunità, ma anche a tutte le associazioni e ai gruppi sportivi che beneficiano di questi interventi.

L’impegno di Carrarafiere e la collaborazione con Fidal

Carrarafiere, da sempre un centro fieristico di rilievo nella zona apuana, risulta essenziale per il successo delle manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Fabio Mariotti, presidente del comitato regionale Fidal Toscana, ha sottolineato l’aspirazione di trasformare Carrara in un polo di eccellenza per l’atletica, non solo a livello regionale ma anche per il Nord Ovest del Paese. In quest’ottica, investire ulteriormente sulla pista indoor rappresenta una priorità, mette in luce una sinergia virtuosa tra le istituzioni sportive e le realtà territoriali. Ogni manifestazione porta con sé un notevole indotto economico, grazie agli atleti, agli allenatori, alle famiglie e agli operatori che frequentano la città. Le strutture alberghiere e i ristoranti traggono giovamento da questa costante affluenza, che rende Carrarafiere uno spazio strategico e versatile.