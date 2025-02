Inaugurata la nuova casa dei confratelli e delle consorelle della Misericordia di Grignano

Una nuova «casa» per la fratellanza e un ricordo indelebile del primo presidente Massimo Carlesi. La Misericordia di Grignano ha vissuto una giornata di festa con l’inaugurazione dei nuovi locali della propria sede, ampliati per creare una palazzina dedicata ai confratelli e alle consorelle in servizio. Ieri, domenica 16 febbraio, si è svolta la cerimonia di intitolazione e la benedizione degli ambienti impartita dal vescovo Giovanni Nerbini.

«Massimo Carlesi è stato tra i promotori della nascita della sezione di Grignano nel 1988 e la scelta di dedicare a lui la sala per le riunioni e gli incontri ci è sembrata doverosa – dice Gianluca Mannelli, proposto della Misericordia di Prato – è stato un punto di riferimento per la nostra Misericordia e anche per il territorio pratese». Gioia e commozione è stata espressa dalla moglie di Carlesi, Manuela Mazzantini, che insieme al presidente della sezione Simone Vannini, ha scoperto la targa con il nome del marito. «Questo riconoscimento fa capire quello che Massimo ha seminato – afferma Manuela Mazzantini – attraverso il suo impegno ha realizzato qualcosa che prosegue nel tempo, questo rende orgogliosa tutta la sua famiglia». Massimo Carlesi, lo ricordiamo, è scomparso due anni fa al termine di lunga malattia, in città era molto conosciuto e apprezzato per il suo impegno nella comunità civile e in quella ecclesiale. È stato assessore comunale e direttore della Caritas diocesana.

Alla cerimonia erano presenti la sindaca Ilaria Bugetti e il vice sindaco Simone Faggi, che insieme al provveditore Carlo Scardazzi ha partecipato alla presentazione di un nuovo mezzo della protezione civile.

La nuova palazzina è una struttura realizzata a fianco della sede della sezione di Grignano, aperta in via Fiorentina nel 2013. I nuovi ambienti si compongono di una grande sala riunioni intitolata a Massimo Carlesi, un dormitorio per chi fa il turno di notte, un ufficio, una cucina e un salottino, ovvero spazi dove i volontari in servizio potranno soggiornare, in attesa di montare sull’ambulanza per rispondere alle chiamate del 118.

Oltre al soccorso di emergenza urgenza, la Confraternita grignanese svolge diverse attività, come il servizio infermieristico 365 giorni l’anno, i vari ambulatori medici, il punto prelievi, ma anche il trasporto sociale con mezzi attrezzati. La sezione di Grignano è attiva nel servizio di emergenza urgenza coprendo una settimana il turno di notte, la settimana successiva è di riposo, mentre quella dopo una squadra è a disposizione di giorno.

Fonte: Ufficio Stampa

