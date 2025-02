Incendio in un appartamento a Firenze, soccorsa una persona caduta dalle scale

Incendio in un appartamento al quinto piano in un condominio a Firenze. Sul posto, in via Capo di Mondo, sono intervenuti alle 14 i vigili del fuoco dalla sede centrale. La squadra con l'autoscala ha raggiunto il terrazzo dell'appartamento nello stabile, composto da sei piani, dal quale sono iniziate le operazioni di spegnimento. Domato l'incendio l'abitazione è stata resa inagibile per i danni provocati dalle fiamme. Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco una persona del condominio è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto per un infortunio durante la discesa delle scale.

