Lavori in piazza Napoleone a Lucca

Alla presenza dell’assessore Nicola Buchignani, sono partiti questa mattina con l’allestimento del cantiere, i lavori di restauro di piazza Napoleone a Lucca.

In programma il rifacimento totale delle superfici in asfalto natura, la sostituzione degli elementi lapidei rotti o consumati e la nuova sistemazione con sedute in marmo tutto per un investimento di 450mila euro a carico del Comune di Lucca.

I lavori dureranno circa due mesi riconsegnando a nuova vita, e nuovo ordine, uno degli spazi più importanti e vissuti della città.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa