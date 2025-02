Mozione su Rsa, Scaramelli: "Tutelare gli anziani, prevenire le tragedie"

“Non bastano cordoglio e vicinanza alle famiglie degli anziani nelle strutture residenziali sanitarie assistenziali colpite dalla tragica vicenda, serve avviare indagini immediate per fare chiarezza su quanto accaduto. Serve capire se ci siano stati errori o omissioni da parte dei responsabili delle strutture e lavorare per prevenire che situazioni simili possano verificarsi in futuro”.

A dirlo Stefano Scaramelli, che oggi ha depositato in Consiglio regionale della Toscana la mozione del gruppo Italia Viva, insieme al consigliere Maurizio Sguanci, in merito alla tragedia verificatasi nelle R.S.A. fiorentine e alla necessità di fare chiarezza sulle responsabilità.

La mozione chiede alla Regione di “costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari che dovessero derivare dall'inchiesta, a tutela dei diritti delle vittime e della comunità toscana”. Partecipare come parte attiva, spiega Scaramelli, “è importante proprio per sottolineare l'importanza di fare giustizia e per prevenire situazioni analoghe”.

Non solo, alla luce dei dati che stanno emergendo e al fine di ottenere un quadro completo delle pratiche in atto nelle RSA e delle eventuali carenze strutturali e organizzative, l’atto depositato impegna la Giunta regionale a “implementare tutte le azioni necessarie per migliorare il sistema di vigilanza e controllo nelle R.S.A., al fine di garantire che ogni struttura rispetti gli standard di sicurezza, assistenza e qualità previsti dalla legge, con l'obiettivo di tutelare adeguatamente le persone anziane, in particolare quelle più vulnerabili”.