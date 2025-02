Nuova vita per l'ex circolo: parte il progetto 'Lucignano in Circolo'

Lucignano si prepara a diventare un punto di riferimento per l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grazie ad un innovativo progetto che prende vita all'interno dell’ex Circolo Ricreativo, completamente ristrutturato. I lavori di riqualificazione, conclusi ad aprile, hanno riguardato il rifacimento completo della copertura, l’installazione di nuovi infissi con sistemi domotici e il consolidamento antisismico. Grazie a questi interventi, l’edificio è stato adeguato ai più alti standard di sicurezza e accessibilità, contribuendo a ridare nuova vita alla frazione.

Dopo l'accoglienza del primo ospite residenziale (in foto), la struttura ha ufficialmente avviato il progetto coinvolgendo anche gli altri destinatari. Lunedì scorso si è tenuta la prima riunione con le famiglie, le quali, in questa fase, frequenteranno la struttura in modalità semiresidenziale. Si tratta di ragazzi molto giovani dai 20 ai 21 anni provenienti da scuole superiori del territorio dell’Empolese Valdelsa i quali, dopo un percorso di formazione dedicato alle competenze informatiche, alla conoscenza delle opportunità turistiche che il nostro territorio offre nonché alla gestione delle piattaforme dedicate ai viaggiatori, potranno essere protagonisti nella gestione della struttura ricettiva, per il turismo accessibile realizzata al piano primo dell’edificio. Questo segna l'inizio di un'iniziativa che coniuga accoglienza, formazione e in prospettiva, turismo accessibile.

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Montespertoli e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, al sostegno dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alla collaborazione con la cooperativa Coop.21, il progetto garantirà percorsi di autonomia abitativa, e poi turistica, in un ambiente sicuro e strutturato.

Il percorso di inserimento dei ragazzi è progressivo e supportato da un team di professionisti, tra cui educatori, orientatori e assistenti sociali, che li accompagneranno nello sviluppo delle competenze necessarie ad una vita quotidiana sempre più indipendente. In questa prima fase di accoglienza il progetto sarà dedicato alla conoscenza reciproca tra gli ospiti per passare, in una seconda fase a graduali periodi di coabitazione assistita.

“È importante sottolineare come la partecipazione attiva degli ospiti alla realizzazione del progetto sia un elemento imprescindibile per la definizione dei singoli progetti di vita che si baseranno sui bisogni, interessi, richieste, desideri e preferenze di ogni singolo partecipante. L’intero progetto rappresenta un passo significativo verso una società più inclusiva, dove il diritto all'autonomia e alla partecipazione attiva nella comunità diventa realtà. Grazie a queste iniziative, il progetto “Lucignano in Circolo” si afferma come modello innovativo di integrazione sociale e sviluppo territoriale, dimostrando che inclusione e valorizzazione del territorio possono procedere di pari passo.” aggiunge l’Assessora Daniela Di Lorenzo.

“Il nome che abbiamo scelto per la gestione del progetto nella sua globalità è “Lucignano in circolo” - dichiara Consuelo Cavallini, Presidente di Coop21 - volendo ricordare la vecchia funzione dell’immobile e al contempo dare l’idea che tutte le azioni messe in campo nella nuova struttura possano costituire un circolo virtuoso di crescita per i destinatari, le famiglie e la comunità tutta.”

All’interno dell’ex circolo è stata anche adibita una stanza polivalente, a disposizione del progetto, delle associazioni e dei cittadini, nella quale si potranno intrecciare le attività rivolte agli ospiti della struttura insieme a quelle della popolazione. L’idea che ha guidato anche nella realizzazione della stanza polivalente è quella di avere un luogo di incontro e condivisione dove organizzare iniziative e attività per la comunità, creando un clima di inclusione e socializzazione. La prima attività organizzata sarà quella delle Croce d’Oro di Montespertoli che propone, il 26 febbraio, ai cittadini e agli ospiti della struttura un corso di formazione per l’utilizzo del defibrillatore.

Il modulo di richiesta per l’utilizzo della stanza polivalente sarà scaricabile nei prossimi giorni dal sito del Comune di Montespertoli, per informazioni si può scrivere a info@coop21.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate