Sarà inaugurato un nuovo fontanello a Ponzano

Tutto pronto a Ponzano per l’attivazione di un nuovo fontanello di acqua ad alta qualità realizzato da Acque e cofinanziato dal comune di Empoli. L’appuntamento è per venerdì 21 febbraio alle ore 9:30 in via Ponzano, nel parcheggio della scuola primaria 'Colombo' e vedrà la partecipazione del sindaco Alessio Mantellassi, la giunta comunale e del presidente di Acque Simone Millozzi. Saranno inoltre presenti alcune classi della locale scuola.

Il fontanello erogherà gratuitamente acqua di rete “immediatamente buona da bere”, grazie a un avanzato sistema di filtraggio che rimuove il cloro - sostanza presente nell’acqua della rete idrica per renderla sicura lungo il percorso, dalle centrali sino a casa - garantendo così una risorsa buona e sicura. Questo nuovo impianto si aggiunge a livello comunale ai cinque già in funzione rispettivamente nei pressi dello stadio Castellani, a Santa Maria, Ponte a Elsa, Avane e Pozzale.

L’iniziativa rientra tra le azioni promosse per ridurre l’uso della plastica usa-e-getta, favorire un risparmio economico per le famiglie e dare valore alla risorsa idrica.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

