Porto di armi, droga e guida in stato di ebbrezza: controlli dei carabinieri nel Pisano

I Carabinieri della provincia di Pisa hanno intensificato i controlli sul territorio nell’ultima settimana, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, al contrasto dell’uso di stupefacenti, al porto abusivo di armi e alla prevenzione di altri illeciti.

A Pisa, nel pomeriggio del 10 febbraio, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un 39enne per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, dopo essere stato trovato in possesso di 0,5 grammi di cocaina. Nella serata di San Valentino, sempre a Pisa, tre giovani sono stati denunciati per porto di armi o oggetti atti a offendere, in seguito al ritrovamento a bordo della loro auto di un martello, un’asta metallica e un disco per flessibile, materiale poi sequestrato.

A Bientina, alle prime ore del 12 febbraio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pontedera hanno denunciato un 27enne per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1,15 g/l, provvedendo al ritiro della patente e affidando il veicolo a una persona di fiducia.

A Volterra, tra il 14 e il 15 febbraio, i Carabinieri hanno denunciato un 55enne per porto ingiustificato di un coltello a serramanico di 20 cm e un 65enne trovato in possesso di tre coltelli di diverse dimensioni, mentre la figlia di quest’ultimo, una 27enne, è stata segnalata alla Prefettura per possesso di 0,5 grammi di hashish. Le armi bianche e la droga sono state sequestrate.

Nella stessa notte, a Castellina Marittima, un 23enne è stato deferito per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, con conseguente sequestro amministrativo del veicolo e ritiro della patente. Le forze dell’ordine proseguono nei controlli per garantire la sicurezza del territorio e contrastare ogni forma di illegalità.