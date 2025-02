Prevenzione incendi boschivi, pronte 4 nuove comunità firewise. Una anche a San Miniato

Pronte 4 nuove comunità firewise in Toscana grazie al progetto europeo Med Star 2 per la prevenzione degli incendi boschivi. Tra queste una sarà nella frazione di Balconevisi, a San Miniato.

Sono state quasi 100 le persone collegate venerdì 14 Febbraio per il Tavolo AIB – Anti Incendio Boschivo di Anci Toscana, il primo con il neodelegato sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti. Per Regione Toscana ha seguito i lavori Gianluca Calvani, coordinatore dell’organizzazione regionale antincendi boschivi. Per Anci Toscana, erano presenti la responsabile di settore Marina Lauri, Stefano Reali, e, per l’ufficio Europa Annalaura Vannuccini.

ln apertura, il sindaco Ghimenti ha espresso soddisfazione per lo scorporamento della delega alle politiche AIB in Anci Toscana, perché si differenzia per molti aspetti da quella della forestazione e si sovrappone a quella della protezione civile solo nel momento dell’emergenza.

“L’antincendio boschivo non è spegnimento - ha ricordato -. Nel momento in cui si deve spegnere si è fallito. Gestire l’emergenza è molto più costoso e meno efficace. Bisogna lavorare sulla prevenzione e sulla formazione. Come Comuni però bisogna fare tutti la nostra parte, a cominciare dall’adeguamento dei regolamenti comunali, dall’iscrizione nel catasto dei terreni percorsi da fuoco e dalla stesura dei Piani AIB che sono previsti dalla normativa, mentre a oggi risultano adempienti solo 220 Comuni su 273. Poi possiamo aprire un confronto su quello che manca, che si tratti di finanziamenti, di formazione o di strumenti normativi”.

Per quanto riguarda il coinvolgimento delle comunità locali, in Toscana sono nate in 4 Comuni, anche grazie a progettualità condivise con Anci, le cosiddette comunità firewise. Grazie al progetto europeo Med Star 2 appena approvato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo, con Anci Toscana tra i partner, sarà possibile accompagnare la creazione di 4 nuove comunità a Quercianella, Capoliveri, Balconevisi, frazione di di San Miniato, e Lucca. Nelle 8 comunità firewise, sia in quelle già esistenti che in quelle di nuova realizzazione, saranno realizzati dei percorsi partecipativi.

In tutti i Comuni comunque, come è stato ricordato, per sensibilizzare la comunità è importante attivarsi in tutte le direzioni, impostando attività nelle scuole, per esempio, e bisogna stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato.

Per promuovere una crescita diffusa di competenze, infine, sempre grazie al progetto Med Star 2, Anci Toscana potrà presto proporre un piano di formazione per amministratori locali da realizzare con Regione Toscana nell’arco dei 4 anni di durata del progetto.

Fonte: Anci Toscana