Pronti 6 nuovi alloggi per persone con disabilità di SPES e SdS Pistoia

Sono stati consegnati questa mattina i 6 alloggi di proprietà pubblica per persone con disabilità, in zona Fornaci a Pistoia, dalla Società Pistoiese Edilizia Sociale (SPES) alla Società della Salute Pistoiese, in attesa del bando che definirà i soggetti assegnatari. Si tratta di uno dei due progetti presentati dalla SdS in risposta all’Avviso 1/PNRR del Ministero del Lavoro nell’ambito della Missione 5, finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU, per 715.000 euro per ciascun progetto. L’intervento rientra nei cosiddetti 'Percorsi di autonomia delle persone con disabilità' e ha previsto la ristrutturazione e l’adeguamento alle normative in materia di superamento delle barriere architettoniche di quegli immobili. I lavori di ristrutturazione si sono conclusi nel mese di Dicembre 2024, sono in corso le attività di ricerca dei potenziali beneficiari.

Questi appartamenti sono stati concepiti nell’ottica di un progetto di coabitazione e inclusione sociale, si prestano a garantire una condivisione di spazi e servizi e possono arrivare a ospitare comodamente complessivamente 16/17 persone circa (3 - 4 ad abitazione). Tre dei sei alloggi si trovano in via Capitini, tre in via Gentile. I primi tre sono al piano terra di un più ampio complesso di fabbricati a due piani, per un totale complessivo di 16 unità. Tutti gli appartamenti presentano una stanza destinata a ingresso, soggiorno, una cucina, un disimpegno su cui affacciano due camere matrimoniali, un bagno e un ripostiglio.

I tre alloggi in via Gentile, invece, di dimensioni diverse, si trovano in due casi al quarto e ultimo piano di un fabbricato di complessivi 15, dotato di ascensore, e uno al piano terra. Quelli più piccoli sono caratterizzati da una stanza destinata a ingresso, soggiorno, una cucina, un disimpegno su cui affacciano due camere matrimoniali e un bagno; quello più grande una stanza destinata a ingresso soggiorno, una cucina, un disimpegno su cui affacciano due camere matrimoniali e due bagni.

Per l’intervento sugli immobili è stato stipulato un accordo con la SPES e uno stanziamento di 299.998,15 euro.

La coprogettazione - La Società della Salute Pistoiese ha poi attivato un procedimento di co-progettazione con l’obiettivo di realizzare percorsi per l’autonomia di persone con disabilità. La procedura si è conclusa con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con 'Intrecci cooperativa sociale' mentre è in corso la procedura di ricerca di beneficiari da inserire nei gruppi appartamento. Per la coprogettazione è stato utilizzato un finanziamento di 398.001,85 euro oltre ad una quota di cofinanziamento non monetario del partenariato di 12.436,95 euro. Sono previsti inoltre 12.000 euro per l’acquisto della strumentazione necessaria per lo sviluppo delle competenze digitali e 5.000 euro di spese funzionali alla realizzazione del progetto.

Il commento della presidente della SdS Pistoiese – “La consegna di questi nuovi alloggi – sottolinea Anna Maria Celesti, presidente della Società della Salute Pistoiese e assessore alle Politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia – rappresenta un passo concreto verso un modello di inclusione e autonomia per le persone con moderata disabilità. Grazie ai fondi del PNRR e alla collaborazione tra enti e realtà del territorio, garantiamo spazi adeguati e percorsi di coabitazione pensati per migliorare la qualità della vita. Questo progetto non è solo una ristrutturazione edile ma un'opportunità di crescita e indipendenza per chi ne vorrà beneficerà – conclude Celesti -. Vogliamo costruire una comunità più inclusiva, dove nessuno si senta escluso e tutti possano esprimere al meglio le proprie capacità, assicurando il recupero della massima autonomia possibile”.

Il commento del presidente di Spes - “Spes ha aderito con grande entusiasmo alla proposta della presidente della SdS, Anna Maria Celesti, di partecipare al bando PNRR finalizzato a destinare risorse per ristrutturare edifici da destinare alla disabilità – sottolinea il presidente della Società Pistoiese Edilizia Sociale, Riccardo Sensi -. Si tratta di un progetto di enorme valore sociale in quanto combina due esigenze di tutela distinte: il mondo della disabilità e quello dei soggetti che si trovano in situazioni di difficoltà economiche e dunque sono in graduatoria erp per ottenere un alloggio popolare. Queste 5 case a Pistoia – conclude Sensi - come le altre 6 a Quarrata e Serravalle, oggetto di analoghi interventi, saranno destinate a venire incontro a questa doppia esigenza di tutela e protezione sociale: la disabilità e lo scarso reddito”.

Fonte: SdS Pistoia - Ufficio Stampa

