Raddoppio Ferroviario Empoli-Granaiolo, continuano i lavori propedeutici al cantiere

Raddoppio Ferroviario della Linea Empoli-Granaiolo: proseguono gli interventi propedeutici al cantiere vero e proprio, che sarà avviato nei prossimi mesi e assicurerà – una volta ultimati i lavori - il completamento della tratta a doppio binario tra Empoli e Poggibonsi, garantendo maggiore regolarità e affidabilità a tutto il servizio ferroviario.

Trenitalia ha infatti comunicato le nuove date in cui – a causa dei lavori preparatori del cantiere - si renderanno necessarie alcune modifiche alla circolazione ferroviaria, con cancellazione di alcuni treni tra Empoli e Granaiolo e la predisposizione di un servizio sostitutivo di Bus tra Empoli e Castelfiorentino, che non prevedono fermate a Ponte a Elsa.

Le date individuate ricadono al momento nei fine settimana: sabato 22 e domenica 23 febbraio, 22-23 marzo e 17-18 maggio. Non sono pertanto previsti disagi per pendolari e studenti. Gli interventi – come reso noto da RFI – sono riconducibili alle attività di bonifica da eventuali ordini esplosivi risalenti alla seconda guerra mondiale, che verranno svolti in prossimità del binario in esercizio.

Soddisfazione è stata espressa dai Sindaci di Empoli e Castelfiorentino per il confronto avviato con RFI sugli interventi collegati al cantiere, al fine di mitigare i disagi per le popolazioni residenti e gli utenti del servizio ferroviario

"Siamo lieti – sottolinea la Sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì - di poter finalmente dare avvio alla fase due del cantiere del raddoppio ed elettrificazione, con le nuove azioni propedeutiche all'avvio dei lavori di questa estate. In un rapporto costante con la Regione stiamo riuscendo a ottenere maggiore dialogo da RFI e abbiamo effettivamente aperto un tavolo di confronto necessario non soltanto per entrare nel merito delle lavorazioni, che certo per Granaiolo sono minori ma hanno dei nodi ancora importanti da sciogliere definitivamente per il bene della comunità e delle imprese del territorio, ma anche per la gestione fattuale delle attività di cantiere, nell'organizzazione delle chiusure, nella veicolazione delle comunicazioni alla popolazione. Abbiamo inoltre sottolineato a più riprese la necessità che ogni lavorazione possa promuovere la stazione di Granaiolo e la stazione del capoluogo, con dei lavori che infatti sono già in corso di realizzazione per la manutenzione straordinaria delle stesse, nonché il ruolo fondamentale della difesa idrogeologica per il territorio di Granaiolo, come conseguenza e in correlazione alle importanti infrastrutture che stanno nascendo sui nostri nostri Comuni. Infine infatti dobbiamo notare come solo con una condivisione tra tutti gli attori coinvolti stiamo portando avanti le necessarie lavorazioni e le necessarie infrastrutture che servono alla nostra città e all'empolese valdelsa per una competitività e una vivibilità delle nostre città."

"Cominciano gli interventi più incisivi sui lavori per il raddoppio ferroviario tra Empoli e Granaiolo - commenta il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi -, e inevitabilmente si porta dietro dei disagi, per fortuna relegati solo al fine settimana. Ricordiamo che ancora non partiranno le opere di effettivo raddoppio o quelle che riguardano la viabilità alternativa. Il Comune sta continuando a seguire i lavori e la progettazione con la massima attenzione, interloquendo con i tecnici e i dirigenti Rfi, che hanno assoluta competenza in materia essendo l’opera non comunale ma di RfI. Il nostro obiettivo resta mitigare gli impatti di questa grande opera non più differibile, limitando i disagi per i residenti. In questi mesi gli impegni chiesti dal comune su un nuovo sottopasso e su altri correttivi sono stati accolti e siamo soddisfatti".

Per quanto riguarda la predisposizione del servizio sostitutivo di bus nei fine settimana ricordati, Trenitalia ha fatto sapere che i viaggiatori diretti da Siena verso Firenze potranno usare il treno fino a Castelfiorentino e da qui proseguire in autobus fino ad Empoli. Così come quelli da Firenze per Siena potranno prendere il treno fino ad Empoli ed usare l’autobus tra Empoli e Castelfiorentino.

In partenza da Granaiolo verso Siena potrà essere utilizzato il treno diretto, mentre chi da Granaiolo è diretto ad Empoli/Firenze può utilizzare il treno fino a Castelfiorentino e da qui l’autobus fino ad Empoli.

Previste inoltre corse con bus tra Poggibonsi, Siena ed Empoli in alcune fasce orarie della giornata.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.