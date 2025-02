Rita Cascella presenta il suo libro a Empoli

Nuovo appuntamento con la rassegna culturale “Empoli che legge” alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, venerdì 21 febbraio, alle 18. Ospite l’autrice Rita Cascella che presenterà il suo libro “Scacco matto il Re è morto” (Abra Books Narrativa, 2024). A dialogare con la scrittrice, l’assessora alla Sicurezza e Polizia Municipale del Comune di Empoli, Valentina Torrini.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con ADI-SD Associazione degli Italianisti – Sezione didattica. L’ingresso è libero.

IL LIBRO - Durante un importante torneo internazionale di scacchi, trasmesso in diretta TV dalla tranquilla città di Terni, la campionessa russa Galina Kozlov stramazza al suolo priva di vita. La morte viene frettolosamente addebitata a cause naturali, individuate in un arresto cardiaco, ma il giovane commissario Beatrice Pergolesi, di servizio all’importante evento mediatico, non è affatto convinta che la tragedia sia accidentale e decide di far luce sulla vicenda accertando che si tratta di un omicidio.

La sua solerte quanto stravagante arguzia, però, rompe gli equilibri interni all’ufficio di polizia ternano, suscitando l’ira del potente e temuto dirigente della Squadra Mobile, Luigi Mantovani detto “lo squalo” che infine, e suo malgrado, per tentare di risolvere il giallo accetterà la Pergolesi nella sua squadra. Per uno scherzo del destino, il pubblico ministero a cui viene affidato l’incarico è Vittorio Volpi, marito della Pergolesi, applicato da Spoleto alla procura di Terni, che si ritroverà a condividere con Beatrice piste, dubbi e congetture, senza però farle sconti professionali. Le indagini sulla morte della scacchista arriveranno a individuare, sulle spiagge assolate di Rio de Janeiro, una coppia di amanti convinti di esser riusciti a raggirare le autorità italiane.

Ma allora, veramente si è consumato un omicidio? A cosa hanno assistito il commissario Pergolesi e tutti gli spettatori presenti al torneo? E Galina Kozlov, era veramente Galina?

L’AUTRICE - Rita Cascella, (1965) ha vissuto la sua giovinezza nella splendida Sabaudia e ha frequentato il liceo classico Dante Alighieri di Latina per poi laurearsi in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. A 25 anni ha vinto il concorso per Commissario della Polizia di Stato con prima sede di destinazione alla Questura di Perugia. Alla prima laurea si aggiungono quella di Archivista Paleografo sempre presso l’Università La Sapienza di Roma e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni all’Università degli Studi di Catania. La sua professione nella Polizia di Stato l’ha portata a ricoprire incarichi, anche in Campania, nel Lazio, in Toscana, in Sardegna e nelle Marche. Attualmente è Vicario del Questore in una provincia del Veneto. È sposata e mamma di una figlia; ama la cultura del mondo classico, gli animali, viaggiare e tornare ogni estate nella sua Sabaudia. Nel 2021 è stato pubblicato il suo primo romanzo, sempre legato al personaggio del commissario Beatrice Pergolesi, dal titolo: “La stirpe di Ramfis”.

