Sesa si rafforza e acquisisce il controllo di It Pas

Sesa, tramite la controllata Var Group, ha acquisito il 52% di It Pas, rafforzando le proprie competenze in ambito enterprise platform per la trasformazione digitale delle imprese. Con sede a Napoli, It Pas ha registrato ricavi per 3,1 milioni di euro nel 2024 e un Ebitda margin del 15%, con un team di 25 esperti nella consulenza su ServiceNow. L’operazione amplia l’offerta di Var Group e supporta la crescita strategica di It Pas. Sesa prosegue così negli investimenti in innovazione tecnologica e competenze digitali.

La nota di Sesa

Sesa, operatore di riferimento nel settore Digital Technology, System Integration e Business Application per il segmento business, con circa Eu 3,2 miliardi di ricavi consolidati e 5.700 dipendenti nell’esercizio al 30 aprile 2024, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto, tramite la controllata Var Group S.p.A. (“Var Group”), di una partecipazione di controllo pari al 52% del capitale di IT PAS S.r.l. (“IT PAS”), rafforzando così le proprie competenze in ambito Enterprise Platform, a supporto della trasformazione digitale delle imprese a livello internazionale.

IT PAS, con sede a Napoli, ricavi nell’esercizio 2024 pari ad Eu 3,1 milioni ed un Ebitda margin di circa il 15%, ha un organico di 25 persone specializzate nella consulenza su piattaforma ServiceNow.

La società aiuta le imprese e organizzazioni in ogni settore d’industria ad automatizzare ed efficientare i processi grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, consentendo alle persone di svolgere al meglio il proprio lavoro. IT PAS, grazie alle potenzialità della piattaforma ServiceNow e al know how maturati in numerosi progetti, supporta le aziende nell’efficientamento del proprio business, aiutandole a mappare e digitalizzare i flussi di lavoro. Offre, inoltre, servizi enterprise cloud based che semplificano le procedure di lavoro, esperienze intuitive per la gestione di workflow digitali e l’integrazione di dati, riducendo l’effort dei collaboratori.

L’acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa in applicazione di un criterio di 5 volte l’Ebitda medio normale della società target.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse che di competenze digitali, attraverso M&A industriali bolt-on con obiettivi di generazione di valore sostenibile a lungo termine per tutti gli stakeholder.

“Grazie a IT PAS arricchiamo la nostra proposta con una nuova offerta di consulenza, progettazione, implementazione basata su piattaforma ServiceNow, che risponde alle richieste delle aziende Enterprise e Midmarket nei diversi settori d’industria. Questa operazione conferma il nostro impegno in qualità di partner strategico che accompagna le imprese nell’adozione di tecnologie, piattaforme e modelli a supporto della loro evoluzione digitale. Annunciamo con orgoglio la business combination, con la consapevolezza che l’unione delle nostre competenze creerà valore concreto per le imprese del nostro Paese ed un’opportunità per la crescita delle persone della nostra organizzazione”, hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group, e Fabio Falaschi, Head of Enterprise Platform di Var Group.

“Siamo molto contenti di aver trovato un partner come Var Group, per continuare il nostro percorso nel segno della crescita strategica. La partnership rappresenta la base per generare sinergie reali tra le nostre organizzazioni e persone, sviluppando il nostro potenziale complessivo. Potremo accompagnare i nostri clienti in maniera sempre più efficace ed ampia, offrendo consulenza sui processi di business, soluzioni innovative ed integrate”, ha dichiarato Luciano Russo, Fondatore e Managing Partner di IT PAS.

“Proseguiamo gli investimenti in innovazione tecnologica e competenze affiancando le imprese clienti nella creazione di valore attraverso la propria evoluzione digitale. L’operazione si inserisce nel percorso di trasformazione industriale del Gruppo sempre più orientato a consulenza, piattaforme digitali e tecnologie innovative, lungo le principali direttrici di evoluzione quali digitalizzazione dei processi, AI, cybersecurity, con obiettivi di generazione di valore sostenibile e di lungo termine per gli stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate