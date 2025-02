Sorpresa a rubare in un supermercato, denunciata

Nell’ambito dei controlli intensificati nelle aree centrali di Livorno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato a piede libero una donna sulla cinquantina, di origini laziali, gravemente indiziata di furto in un supermercato della città. Secondo la ricostruzione, la donna avrebbe sottratto generi alimentari per un valore di circa 100 euro, tentando di allontanarsi senza pagare. Grazie al rapido intervento dei Carabinieri, allertati dal personale del negozio, la sospettata è stata fermata in flagranza di reato e trovata ancora in possesso della merce, che è stata restituita al responsabile del supermercato. La donna è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Livorno. Come previsto dalla legge, la sua colpevolezza sarà accertata solo al termine del procedimento giudiziario.

