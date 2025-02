Una domenica da tutto esaurito al Museo della Ceramica

Il Museo della Ceramica ha registrato il tutto esaurito! Visite guidate alla collezione, laboratori e trekking urbano hanno attirato visitatori anche da fuori Montelupo, per una giornata all’insegna dell’arte e della ceramica. Grazie al contributo del Consiglio Regionale della Toscana, in occasione della Festa della Toscana 2024, è stato possibile proporre tutte le attività con ingresso gratuito. Il Museo della Ceramica è rimasto aperto per l’intera giornata con accesso libero.

La mattina si è svolto un trekking urbano alla scoperta delle opere site-specific sparse sul territorio, che ha coinvolto 20 partecipanti. Nel pomeriggio, invece, si sono tenute due visite guidate al museo, per un totale di 40 partecipanti, mentre 20 bambini hanno preso parte al laboratorio di decorazione ceramica “Il Mio Arlecchino”.

A questi numeri si aggiungono le persone che hanno partecipato al brunch con animazione, proposto come ogni domenica dal Caffè del MMAB “Cibo, vino e chiacchiere”.

«Posso dirlo: è il MMAB che mi piace! Un luogo vivo, in cui si respira e si fa arte, in cui si cresce nella bellezza, in cui si studia fra opere di oltre 500 anni fa. Uno spazio polivalente in cui la cultura è davvero accessibile, sempre, per tutti. Il finanziamento del Consiglio Regionale ci ha permesso di offrire un programma interamente gratuito, grazie al quale abbiamo accolto anche un pubblico diverso dal solito. La percezione è che le persone siano sempre più alla ricerca di un intrattenimento di qualità, che nutra invece di riempire un vuoto. Il MMAB sa dare una risposta in questo senso», afferma l’assessora alla Cultura Aglaia Viviani.

E non è ancora finita! Il 1° marzo è in programma un ulteriore appuntamento dedicato alla Scuola della Ceramica.

In questa occasione si terrà un open day, con tour guidati e dimostrazioni pratiche di lavorazione della ceramica. Nel pomeriggio, spazio all’esperienza diretta con “Ceramic Experience”, mentre per gli appassionati di storia e design sono previste due visite guidate all’Archivio Museo Bitossi.

Tutte le attività sono su prenotazione e a numero chiuso.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa